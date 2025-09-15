Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bầu Hiển sẽ phải ra tay, Hà Nội biến động lớn?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếng nói của ông bầu Đỗ Quang Hiển có thể trở nên rất cần thiết với CLB Hà Nội thời điểm hiện tại, khi họ đang có dấu hiệu lâm vào khủng hoảng.

anh-chup-man-hinh-2025-09-15-luc-130752.png
CLB Hà Nội đang lâm vào khủng hoảng sau nhiều năm không còn giữ được sự thống trị ở V-League

Thất bại trước Thể Công Viettel tối 14/9 đã khiến Makoto Teguramori bị loại khỏi cúp Quốc gia Chứng khoán Lpbank 2025/26. Như vậy, Hà Nội đã thất bại ở đấu trường đầu tiên họ hướng đến trong năm nay.

Phía trước, cuộc đua ở Lpbank V-League 2025/26 vì vậy càng trở nên nóng hơn. Tuy nhiên mặt trận này, ông Makoto và các học trò cũng đang chịu sức ép rất lớn.

Sau 3 vòng đầu tiên, họ mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm với 2 trận thua và 1 hoà. Trận hoà duy nhất của CLB Hà Nội lại là trước HAGL, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn thời gian qua.

anh-chup-man-hinh-2025-09-15-luc-130738.png
Những trụ cột như Thành Chung đang có dấu hiệu sa sút phong độ, khiến Hà Nội thêm khó khăn

Ở vòng 4 diễn ra cuối tuần này, Hà Nội sẽ lặp lại chính Thể Công Viettel. Thách thức trở nên rất lớn bởi nếu tiếp tục mất điểm, họ có nguy cơ bị các đối thủ trong cuộc đua vô địch bỏ xa.

Trong hoàn cảnh hiện tại, CLB Hà Nội có lẽ cần tiếng nói của bầu Hiển để sớm lấy lại tinh thần và động lực thi đấu, qua đó chặn đà tuột dốc. Từng là thế lực thống trị bóng đá Việt Nam cả thập niên, đây là thời điểm khó khăn nhất với CLB Hà Nội. Trước đây mỗi lần Hà Nội hoặc các đội bóng liên quan gặp khó, bầu Hiển đều xuất hiện. Họ cũng là đội thường diễn ra nhiều biến động về nhân sự các năm qua, gồm cả ghế lãnh đạo cũng như BHL.

Nếu thiếu 1 “lái trưởng” đủ tầm, CLB Hà Nội rất dễ đánh mất phương hướng và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Tiểu Phùng
#CLB Hà Nội #bầu Hiển #Đỗ Quang Hiển #Thể Công Viettel #Makoto #Cúp Quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục