Bầu Hiển sẽ phải ra tay, Hà Nội biến động lớn?

TPO - Tiếng nói của ông bầu Đỗ Quang Hiển có thể trở nên rất cần thiết với CLB Hà Nội thời điểm hiện tại, khi họ đang có dấu hiệu lâm vào khủng hoảng.

CLB Hà Nội đang lâm vào khủng hoảng sau nhiều năm không còn giữ được sự thống trị ở V-League

Thất bại trước Thể Công Viettel tối 14/9 đã khiến Makoto Teguramori bị loại khỏi cúp Quốc gia Chứng khoán Lpbank 2025/26. Như vậy, Hà Nội đã thất bại ở đấu trường đầu tiên họ hướng đến trong năm nay.

Phía trước, cuộc đua ở Lpbank V-League 2025/26 vì vậy càng trở nên nóng hơn. Tuy nhiên mặt trận này, ông Makoto và các học trò cũng đang chịu sức ép rất lớn.

Sau 3 vòng đầu tiên, họ mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm với 2 trận thua và 1 hoà. Trận hoà duy nhất của CLB Hà Nội lại là trước HAGL, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn thời gian qua.

Những trụ cột như Thành Chung đang có dấu hiệu sa sút phong độ, khiến Hà Nội thêm khó khăn

Ở vòng 4 diễn ra cuối tuần này, Hà Nội sẽ lặp lại chính Thể Công Viettel. Thách thức trở nên rất lớn bởi nếu tiếp tục mất điểm, họ có nguy cơ bị các đối thủ trong cuộc đua vô địch bỏ xa.

Trong hoàn cảnh hiện tại, CLB Hà Nội có lẽ cần tiếng nói của bầu Hiển để sớm lấy lại tinh thần và động lực thi đấu, qua đó chặn đà tuột dốc. Từng là thế lực thống trị bóng đá Việt Nam cả thập niên, đây là thời điểm khó khăn nhất với CLB Hà Nội. Trước đây mỗi lần Hà Nội hoặc các đội bóng liên quan gặp khó, bầu Hiển đều xuất hiện. Họ cũng là đội thường diễn ra nhiều biến động về nhân sự các năm qua, gồm cả ghế lãnh đạo cũng như BHL.

Nếu thiếu 1 “lái trưởng” đủ tầm, CLB Hà Nội rất dễ đánh mất phương hướng và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.