Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Công an TPHCM vs CLB Hà Nội 19h15 ngày 16/8: Thử sức ứng viên vô địch

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Công an TPHCM vs Hà Nội diễn ra lúc 19h15 ngày 16/8 trong khuôn khổ vòng 1 LPBank V.League 1-2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số trận đấu.

anh-chup-man-hinh-2025-08-16-luc-140824.png

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Hà Nội

Công an TPHCM là ẩn số ở mùa giải năm nay sau khi được chuyển đổi từ đội CLB TPHCM. Chuẩn bị cho LPBank V.League 1-2025/26, đội bóng này đã chiêu mộ nhiều cầu thủ mới giàu chuyên môn.

Đáng kể trong số này phải nhắc tới tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Đức Huy, Võ Huy Toàn hay Patrick Lê Giang...Họ cũng sở hữu các ngoại binh được đánh giá có chất lượng gồm Noel Mbo, Bastien Samuel và Matheus Felipe. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh sẽ gánh vai trò thủ quân.

Dẫn dắt Công an TPHCM là HLV Lê Huỳnh Đức, một trong những HLV nội xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Lê Huỳnh Đức đưa SHB Đà Nẵng giành chức vô địch V-League với sự hỗ trợ tài chính của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Tuy nhiên, đối thủ của Công an TPHCM ở trận ra quân LPBank V.League 1-2025/26 lại không hề "dễ nhằn", ứng viên vô địch CLB Hà Nội. Dù không còn duy trì sức thống trị như trước, đội bóng của bầu Hiển vẫn được đánh giá cao bởi nền tảng truyền thống, lực lượng mạnh với những cái tên nổi bật như Văn Quyết, Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải...

Sau khi liên tiếp thay HLV trưởng 3 mùa giải qua, CLB Hà Nội cũng đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại với việc về nhì ở LPBank V.League 2024/25.

Phong độ và lực lượng

Hai đội sẽ có thành phần mạnh nhất cho trận ra quân. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, CLB Hà Nội đều giành chiến thắng trước TPHCM. Đoàn quân của HLV Teguramori cũng vừa trải qua chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp.

Tuy nhiên ở một trận đấu khai mạc mùa giải mới, bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Công an TPHCM sẽ là ẩn số khó đoán khi sở hữu những gương mặt mới, dưới sự dẫn dắt của một HLV tài năng.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-2 CLB Hà Nội

Đội hình dự kiến trận Công an TPHCM vs Hà Nội

Công an TPHCM: Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Vũ Tín, Matheus Felipe, Quang Hùng, Đức Huy, Endrick, Quốc Gia, Văn Lắm, Tiến Linh.

Hà Nội: Văn Hoàng, Duy Mạnh, Willian Marlon, Thành Chung, Đình Hai, Hùng Dũng, Văn Trường, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải, Floro.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#Công an TPHCM vs Hà Nội #Nhận định bóng đá V.League 2025/26 #Trận đấu mở màn V.League 1 #Lực lượng đội Công an TPHCM #Đội hình dự kiến Công an TPHCM #Đội hình dự kiến CLB Hà Nội #Dự đoán tỷ số Công an TPHCM vs Hà Nội #Phong độ đội Hà Nội mùa giải mới #Chiến thuật HLV Lê Huỳnh Đức #Thành tích đối đầu Công an TPHCM vs Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục