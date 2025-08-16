Nhận định Công an TPHCM vs CLB Hà Nội 19h15 ngày 16/8: Thử sức ứng viên vô địch

TPO - Nhận định bóng đá trận Công an TPHCM vs Hà Nội diễn ra lúc 19h15 ngày 16/8 trong khuôn khổ vòng 1 LPBank V.League 1-2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số trận đấu.

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Hà Nội

Công an TPHCM là ẩn số ở mùa giải năm nay sau khi được chuyển đổi từ đội CLB TPHCM. Chuẩn bị cho LPBank V.League 1-2025/26, đội bóng này đã chiêu mộ nhiều cầu thủ mới giàu chuyên môn.

Đáng kể trong số này phải nhắc tới tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Đức Huy, Võ Huy Toàn hay Patrick Lê Giang...Họ cũng sở hữu các ngoại binh được đánh giá có chất lượng gồm Noel Mbo, Bastien Samuel và Matheus Felipe. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh sẽ gánh vai trò thủ quân.

Dẫn dắt Công an TPHCM là HLV Lê Huỳnh Đức, một trong những HLV nội xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Lê Huỳnh Đức đưa SHB Đà Nẵng giành chức vô địch V-League với sự hỗ trợ tài chính của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Tuy nhiên, đối thủ của Công an TPHCM ở trận ra quân LPBank V.League 1-2025/26 lại không hề "dễ nhằn", ứng viên vô địch CLB Hà Nội. Dù không còn duy trì sức thống trị như trước, đội bóng của bầu Hiển vẫn được đánh giá cao bởi nền tảng truyền thống, lực lượng mạnh với những cái tên nổi bật như Văn Quyết, Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải...

Sau khi liên tiếp thay HLV trưởng 3 mùa giải qua, CLB Hà Nội cũng đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại với việc về nhì ở LPBank V.League 2024/25.

Phong độ và lực lượng

Hai đội sẽ có thành phần mạnh nhất cho trận ra quân. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, CLB Hà Nội đều giành chiến thắng trước TPHCM. Đoàn quân của HLV Teguramori cũng vừa trải qua chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp.

Tuy nhiên ở một trận đấu khai mạc mùa giải mới, bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Công an TPHCM sẽ là ẩn số khó đoán khi sở hữu những gương mặt mới, dưới sự dẫn dắt của một HLV tài năng.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-2 CLB Hà Nội

Đội hình dự kiến trận Công an TPHCM vs Hà Nội

Công an TPHCM: Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Vũ Tín, Matheus Felipe, Quang Hùng, Đức Huy, Endrick, Quốc Gia, Văn Lắm, Tiến Linh.

Hà Nội: Văn Hoàng, Duy Mạnh, Willian Marlon, Thành Chung, Đình Hai, Hùng Dũng, Văn Trường, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải, Floro.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn