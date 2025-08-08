Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đội Công An TPHCM xuất quân tham dự V-League 2025/26

Duy Anh
TPO - CLB Công An TPHCM đã ra mắt cực kỳ hoành tráng trong ngày trở lại, và quyết tâm giành thành tích cao nhất ở V-League 2025/26.

Chiều 8/8, CLB Công An TPHCM đã làm lễ ra mắt, xuất quân, giới thiệu logo, trang phục thi đấu mùa giải 2025-2026.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được - chủ tịch UBND TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Cục phó Cục Công tác chính trị Bộ Công an; ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Về phía Công an TPHCM có Trung tướng Mai Hoàng - bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM - cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM.

ca.jpg
CLB Công An TPHCM xuất quân tham dự mùa giải 2025/26. Ảnh: Tuấn Hữu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ: "Việc khôi phục, phát triển CLB Công An TPHCM không chỉ góp phần phát triển bóng đá thành phố, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, tinh thần, khí thế mới cho nhân dân thành phố.

Chúng tôi mong rằng đội bóng sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, giữ vững tinh thần thi đấu cao thượng, chuyên nghiệp, xứng đáng là đại diện của thành phố mang tên Bác trên đấu trường thể thao quốc gia; phấn đấu nỗ lực hướng đến một tương lai có những cầu thủ xuất sắc vươn tầm thể thao quốc tế".

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm đến công tác thể thao trong lực lượng, đặc biệt là lĩnh vực bóng đá chuyên nghiệp. Với mong muốn đưa Công An TPHCM trở lại đúng vị thế là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân, vào tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân TPHCM đã chính thức chuyển giao CLB TPHCM (đang thi đấu tại V.League) về Công an TP Hồ Chí Minh, và đội bóng được đổi tên thành CLB bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban huấn luyện của CLB Công An TPHCM do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt, với các trợ lý gồm: ông Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường. Về lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt từ CLB TPHCM trước đây được giữ lại như: thủ môn Patrik Lê Giang, hậu vệ Võ Huy Toàn, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Endrick Santos, Quốc Cường, tiền đạo Bùi Văn Bình…

Ngoài ra, CLB Công An TPHCM còn bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng như QBV Việt Nam 2024 - tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Đức Huy (từ CLB Nam Định), Đặng Văn Lắm (Quảng Nam), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Lê Quang Hùng (SHB Đà Nẵng)...Về ngoại binh, CA TP.HCM sở hữu hai bản hợp đồng mới cực kỳ chất lượng gồm trung vệ Matheus Felipe (Brazil) và tiền vệ trung tâm Samuel Bastien (hai quốc tịch Bỉ và Congo)

Duy Anh
