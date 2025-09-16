Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Vì sao CLB Hà Nội sa sút?

Tiểu Phùng
TPO - Thay người liên tục nhưng thành tích của đội bóng vẫn trồi sụt cho thấy vấn đề của CLB Hà Nội không chỉ ở chiếc ghế HLV trưởng.

anh-chup-man-hinh-2025-09-15-luc-130738.png
Khi các trụ cột sa sút phong độ, CLB Hà Nội không còn là chính mình

Ngày 16/9, CLB Hà Nội đã chính thức thông báo chia tay HLV người Nhật Bản, Makoto Teguramori. Quyết định đưa ra không lâu sau khi đội bóng của bầu Hiển để Thể Công Viettel loại khỏi Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

Đây là kịch bản đã được dự báo sớm khi Hà Nội đang trầy trật ở cả đấu trường LPBank V.League 1-2025/26, mặt trận quan trọng nhất của họ năm nay. Qua 3 trận, Hà Nội chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm nhờ trận hoà 0-0 với HAGL.

Ở vòng 4 diễn ra cuối tuần này, Hà Nội sẽ gặp lại Thể Công Viettel và có lẽ lãnh đạo cấp cao nhất của họ buộc phải ra tay nhằm chặn đà đi xuống của đội bóng.

Sự sa sút của Hà Nội trên thực tế đã diễn ra nhiều năm qua, thể hiện qua sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện. Chưa đầy 3 năm, họ đã thay số HLV nhiều hơn 10 năm trước đó.

anh-chup-man-hinh-2025-09-16-luc-182104.png
Hà Nội không thể mãi trông cậy vào Văn Quyết

Không chỉ dừng lại ở đó, những nhân vật lâu năm gắn với giai đoạn thành công bậc nhất của CLB Hà Nội cũng ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Về lực lượng, đội bóng của bầu Hiển không giữ chân được các ngôi sao lớn có tính biểu tượng, từ Nguyễn Quang Hải đến Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh…Dù tốn rất nhiều tiền nhưng ngoại binh CLB Hà Nội đưa về không phát huy hiệu quả.

Cùng với việc những cầu thủ như Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng hay gần đây là Thành Chung xuống phong độ hoặc đang ở bên kia sườn dốc, CLB Hà Nội không còn giữ được vị thế ở V-League.

Từ một “đế chế” từng thống trị V-League, đội bóng của bầu Hiển đang đối diện với tương lai rất khó đoán. Sau sự ra đi của HLV Makoto, không loại trừ khả năng CLB Hà Nội sẽ tiếp tục có những biến động khác về nhân sự.

Tiểu Phùng
#CLB Hà Nội #bầu Hiển #Nguyễn Quang Hải #Makoto Teguramori #HAGL #Đoàn Văn Hậu #Văn Quyết

