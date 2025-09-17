Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hé lộ ngoại binh 'khủng' đương kim vô địch V-League Nam Định vừa chiêu mộ

Vĩnh Xuân
Tiểu Phùng
TPO - Ngày 17/9, Thép Xanh Nam Định tiếp tục công bố bản hợp đồng ngoại binh mới ngay trước thềm AFC Champions League Two.

Kristoffer Normann Hansen, sinh năm 1994, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh và mang quốc tịch Na Uy. Trước khi chuyển đến khoác áo Thép Xanh Nam Định, Kristoffer Normann Hansen chơi bóng tại Châu Âu cho các đội bóng nổi tiếng.

Tiền đạo người Na Uy được chờ đợi sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng tấn công của Nam Định, vốn đang thiếu chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son vì chấn thương. Xuân Son được dự báo chỉ có thể lại sau giai đoạn lượt đi giải bóng đá VĐQG.

Ở mùa giải năm nay, Nam Định phải căng sức trên nhiều đấu trường, với 2 mặt trận quan trọng là AFC Champions League Two và LPbank V.League 1-2025/26. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có chính sách nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế, theo đó Nam Định có quyền đăng ký nhiều cầu thủ ngoại hơn.

Chiều nay 17/9 trong khuôn khổ AFC Champions League Two, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ tiếp đại diện Thái Lan, Ratchaburi trên sân nhà Thiên Trường. Để thi đấu nhiều mặt trận, Nam Định vừa qua liên tục tăng cường cầu thủ, cả nội và ngoại binh.

