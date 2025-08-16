Thép Xanh Nam Định chiêu mộ ngôi sao khủng từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh

Tau rạng rỡ ra mắt Nam Định

Sáng nay, Thép Xanh Nam Định khiến giới mộ điệu kinh ngạc khi công bố chiêu mộ thành công tiền đạo cánh người Nam Phi, Percy Muzi Tau. Theo định giá của transfermartk, ngôi sao 31 tuổi này đang có giá 1 triệu euro. Tuy nhiên, anh đã là cầu thủ tự do từ tháng 7 năm nay sau khi hết hợp đồng với Qatar SC.

Chi tiết thoả thuận giữa Thép Xanh Nam Định và Percy Tau không được tiết lộ, nhưng nhà đương kim vô địch chắc chắn phải chi đậm để sở hữu tiền đạo này. Percy Tau vốn là ngôi sao lớn của bóng đá Nam Phi và từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Brighton.

Percy Tau trưởng thành ở Mamelodi Sundowns trước khi chuyển sang Brighton vào năm 2018 với giá 50 triệu Rand (tiền Nam Phi, tương đương 2,7 triệu bảng). Cho đến thời điểm này, Percy Tau vẫn giữ kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất theo chiều bán ở giải vô địch quốc gia Nam Phi.

Do không xin được giấy phép lao động tại Anh, Percy Tau lần lượt khoác áo các CLB Bỉ Union SG, Club Brugge và Anderlecht theo dạng cho mượn. Tại các CLB này, Tau đều toả sáng và gây ấn tượng tốt. Đến tháng 1/2021, anh được gọi trở lại Brighton sau khi các thủ tục hành chính được giải quyết. Tiền đạo này ra mắt Ngoại hạng Anh trong trận Brighton thua Man City 0-1 và kết thúc mùa giải với vỏn vẹn 6 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tau ra mắt Ngoại hạng Anh trong trận đấu với Man City

Mùa hè 2021, Brighton bán đứt Tau cho Al Ahly với giá 1,5 triệu bảng. Tại Al Ahly, Tau trở thành ngôi sao, góp công lớn giúp CLB này giành 2 chức vô địch quốc gia, 2 cúp quốc gia, 4 siêu cúp Ai Cập và 2 chức vô địch Cúp C1 châu Phi. Anh cũng cùng Al Ahly tham dự 2 kỳ Club World Cup vào năm 2021, 2023 và cùng đạt giải 3.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Percy Tau ra mắt tuyển Nam Phi vào năm 2015, ra sân 52 trận, ghi 16 bàn từ đó đến nay. Ở thời điểm gia nhập Thép Xanh Nam Định, Tau vẫn được triệu tập lên tuyển Nam Phi.