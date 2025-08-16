Nhận định Aston Villa vs Newcastle, 18h30 ngày 16/8: Vặt lông 'Chích chòe'

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Newcastle, vòng 1 Premier League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.Tiếp đón Newcastle đang khủng hoảng toàn diện, Aston Villa nắm nhiều cơ hội để giành chiến thắng trên sân nhà.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Newcastle

Mùa trước, Aston Villa đứng thứ 5 chung cuộc, xếp trên Newcastle nhờ hiệu số bàn thắng. Thầy trò HLV Unai Emery đã thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Song, nhìn vào tương quan sức mạnh, mức độ đầu tư của các CLB ở Premier League mùa trước, đứng thứ 5 đã là thành tích đáng khen cho Aston Villa.

Thầy trò HLV Emery bước vào mùa giải mới với sự biến động nhẹ ở đội hình. Rashford, Asensio và Disasi đã rời CLB khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Nhưng Aston Villa đã giữ chân thành công bộ ba trụ cột là Emiliano Martinez, Morgan Rogers và Ollie Watkins.

Về phía Newcastle, "Chích chòe" bước vào mùa giải mới với nhiều biến động đội hình. Newcastle nhiều khả năng chia tay Alexander Isak ngay từ hè này trước sự chèo kéo từ Liverpool. Theo nhiều nguồn tin ở Anh, Isak đã tuyên bố không ra sân thêm trận nào cho Newcastle. Do đó, nhiều khả năng ngôi sao người Thụy Điển không đá chính trước Aston Villa, dù vẫn thuộc biên chế của "Chích chòe".

Sau một mùa bị hất văng khỏi tốp 4, Newcastle khao khát chiêu mộ ngôi sao. "Chích chòe" đã duyệt chi mức ngân sách rất cao để mua cầu thủ, song lần lượt từ Mbeumo, Gyokeres và Sesko đều từ chối họ. Đến nay, Newcastle mới chiêu mộ Ramsdate, Elanga và Malick Thiaw. Với dàn tân binh ở mức trung bình khá, Newcastle chưa thể nâng cấp sức mạnh ngay lập tức.

Các chuyên gia dự đoán cơ hội thắng cho Aston Villa và Newcastle tương đương. Aston Villa có lợi thế sân nhà và phong độ đang ổn định hơn. Trong khi đó, đội hình của Newcastle vẫn được đánh giá có chất lượng tốt hơn.

Phong độ, thành tích đối đầu Aston Villa vs Newcastle

Aston Villa chạy đà khá tốt cho mùa giải mới khi bất bại ở tour du đấu tại Mỹ. Trong đó, thầy trò HLV Emery có chiến thắng đậm 4-0 trước AS Roma. Ở 2 trận giao hữu "làm nóng" trước mùa mới, Aston Villa thua Marseille và thắng Villarreal.

Ngược lại, Newcastle liên tiếp thua ở chuyến du đấu hè này. Thầy trò HLV Howe không thắng nổi một trận khi đụng độ Celtics, Arsenal, đội K-League XI, Espanyol và Tottenham. Sau đó, Newcastle thua Atletico 0-2 trên sân nhà.

Aston Villa đã thắng Newcatle 4 trong 5 trận gặp nhau gần đây trên sân nhà. Đây là con số "báo động" cho Chích chòe trước chuyến làm khách được dự đoán lành ít dữ nhiều. Nhưng Newcastle cũng có điểm tựa để hy vọng khi họ thắng 3 trận mở màn ở Premier League trong 3 mùa đã qua.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Newcastle

Aston Villa không có thủ môn Martinez vì án treo giò. Barkley, Garcia đang chấn thương. Rogers cũng khó hồi phục kịp để ra sân trận này. Bên phía Newcastle, Willock chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương gót chân. Gordon bỏ ngỏ ra sân vì thể lực chưa đảm bảo. Trong khi tình trạng của Isak là dấu hỏi chấm.