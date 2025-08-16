Nhận định Mallorca vs Barcelona, 00h30 ngày 17/8: Người khổng lồ thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Mallorca vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga 2025/26 bằng chuyến làm khách trên sân Mallorca. Với lực lượng mạnh mẽ, phong độ ấn tượng và lịch sử đối đầu áp đảo, ba điểm gần như nằm chắc trong tay thầy trò HLV Hansi Flick.

Lamine Yamal là ngôi sao sáng nhất của Barcelona.

Nhận định trước trận đấu Mallorca vs Barcelona

Hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga của thầy trò HLV Hansi Flick sẽ bắt đầu với chuyến hành quân tới sân Son Moix của Mallorca. Barcelona đã có mùa giải 2024/2025 đại thành công với 3 danh hiệu quốc nội. Họ tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá ứng viên sáng giá nhất cho giải VĐQG Tây Ban Nha vào mùa giải 2025/2026. Dưới triều đại của HLV Hansi Flick, Barcelona gieo rắc cơn ác mộng cho cả giải đấu khi đã ghi hơn 100 bàn thắng.

Vào mùa hè này, đội bóng xứ Catalan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới với 4 chiến thắng hủy diệt trong các trận giao hữu. Barcelona có 3 sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng, hai cái tên trong số đó đã thể hiện được khả năng, đó là tiền đạo Rashford và thủ môn Joan Garcia. Họ được kỳ vọng sẽ gia tăng chiều sâu cho đội hình rất chất lượng của Barcelona.

Trong trận đấu với Mallorca, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm thể hiện sức mạnh với cả giải đấu. Đây lại là "con mồi" ưa thích của đội bóng xứ Catalan, Barcelona thường giành chiến thắng với cách biệt lớn. Trong 15 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, Mallorca đã thua tới 14 trận. Lần gần nhất đội chủ sân Son Moix vượt qua Barcelona đã cách đây 16 năm. Xem ra cơ hội tạo cú sốc của Mallorca trong ngày ra quân là gần như bất khả thi.

Mallorca sẽ cần đến sự may mắn cùng hàng phòng ngự có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ để ngăn chặn hàng tấn công mạnh khủng khiếp của Barcelona. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ khó khăn, rất nhiều đội bóng đã thất bại trong việc kiềm tỏa các chân sút của Barcelona vào mùa giải trước. Yamal hay Raphinha đã sẵn sàng cho những pha "Nhảy múa" đẹp mắt trong ngày ra quân để mang về 3 điểm cho Barcelona.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mallorca vs Barcelona

Barcelona sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp kể từ trận đấu với Bilbao vào mùa giải trước.

Mallorca thi đấu 6 trận trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ giành 4 chiến thắng, hòa 1 và thua 1.

Barcelona hoàn toàn chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu gần đây. Barcelona thắng 4/5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-1 trên sân Son Moix vào mùa giải trước.

Thông tin lực lượng Mallorca vs Barcelona

Barcelona không có sự phục vụ của Lewandowski và Ter Stegen do chấn thương. Rashford vẫn chưa được đăng ký thành công.

Mallorca thiếu Samu Costa do chấn thương.

Đội hình dự kiến Mallorca vs Barcelona

Mallorca: Roman, Morey, Raillo, Valjent, Mojica, Costa, Morlanes, Asano, Darder, Torre, Muriqi.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres.

Dự đoán tỷ số Mallorca 1-3 Barcelona