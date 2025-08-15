Ngoại hạng Anh 2025/26 khởi tranh với hàng loạt thay đổi lớn

TPO - Đêm nay, Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh với màn so tài giữa ĐKVĐ Liverpool và Bournemouth. Mùa bóng này sẽ chứng kiến nhiều thay đổi của giải đấu số 1 hành tinh về các quy định trên sân cỏ.

Trọng tài sẽ đếm ngược khi thủ môn ôm bóng

Thay đổi lớn nhất có lẽ là luật cấm giữ bóng quá 8 giây sẽ được áp dụng. Luật mới quy định sau khi đón bóng, thủ môn không được giữ bóng quá 8 giây. Trong thời gian này, trọng tài sẽ căn giờ và đếm. Nếu phát hiện thủ môn phạm lỗi, trọng tài sẽ thổi phạt góc cho đối phương.

Người hâm mộ đã phần nào quen với thay đổi này tại FIFA Club World Cup 2025, sự kiện diễn ra tại Mỹ từ ngày 15/6 đến 13/7. Với cải tiến mới nhất, ban tổ chức kỳ vọng sẽ hạn chế được tình trạng câu giờ.

Một thay đổi khác là chỉ đội trưởng mới được phép tiếp cận trọng tài trong các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa giải này. Đây là quy định mà UEFA đã áp dụng ở EURO 2024. Nhưng sau 1 mùa giải, giải đấu xứ sương mù mới đưa vào sử dụng.

Theo luật mới, trong các tình huống, bất cứ cầu thủ nào ngoài đội trưởng 2 đội tiếp cận trọng tài với thái độ thiếu tôn trọng hoặc có bất cứ bất đồng nào đều sẽ bị phạt thẻ.

Các cầu thủ sẽ bị hạn chế tiếp cận trọng tài

Các trọng tài Ngoại hạng Anh cũng có thể sẽ thổi phạt nhiều hơn với những tình huống giữ đối phương trong vòng cấm. Howard Webb, giám đốc điều hành của Ủy ban trọng tài chuyên nghiệp Anh, chỉ ra rằng các mùa trước đã xuất hiện quá nhiều lỗi giữ người rõ ràng mà không bị phạt.

Ông cho biết từ chiến dịch 2025/26, VAR có thể can thiệp vào những tình huống "hành động cực đoan không liên quan đến bóng" khi một cầu thủ rõ ràng đang kéo một cầu thủ khác ngã xuống đất. Webb nói thêm: "Nếu không có sự cân nhắc nào từ trọng tài, chúng ta sẽ mong đợi VAR can thiệp".

Và thay đổi cuối cùng đến từ sửa đổi ở luật sút phạt đền. Thay đổi mới nhất cho phép cầu thủ sẽ được phép thực hiện lại quả phạt đền nếu họ vô tình chạm vào bóng 2 lần. Tranh cãi từng xảy ra ở thời điểm diễn ra loạt luân lưu giữa Atletico và Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước. Julian Alvarez bên phía Atletico dứt điểm vào lưới, nhưng không được tính vì chạm bóng 2 lần. Tình huống này đã khiến Atletico thua tức tưởi và bị loại vì luật cũ quy định rõ cầu thủ sút phạt đền không được chạm bóng 2 lần liên tiếp nếu không có ai khác tác động.