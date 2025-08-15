Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngoại hạng Anh 2025/26 khởi tranh với hàng loạt thay đổi lớn

Đặng Lai

TPO - Đêm nay, Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh với màn so tài giữa ĐKVĐ Liverpool và Bournemouth. Mùa bóng này sẽ chứng kiến nhiều thay đổi của giải đấu số 1 hành tinh về các quy định trên sân cỏ.

anthony-taylor-spain-referee-4038.jpg
Trọng tài sẽ đếm ngược khi thủ môn ôm bóng

Thay đổi lớn nhất có lẽ là luật cấm giữ bóng quá 8 giây sẽ được áp dụng. Luật mới quy định sau khi đón bóng, thủ môn không được giữ bóng quá 8 giây. Trong thời gian này, trọng tài sẽ căn giờ và đếm. Nếu phát hiện thủ môn phạm lỗi, trọng tài sẽ thổi phạt góc cho đối phương.

Người hâm mộ đã phần nào quen với thay đổi này tại FIFA Club World Cup 2025, sự kiện diễn ra tại Mỹ từ ngày 15/6 đến 13/7. Với cải tiến mới nhất, ban tổ chức kỳ vọng sẽ hạn chế được tình trạng câu giờ.

Một thay đổi khác là chỉ đội trưởng mới được phép tiếp cận trọng tài trong các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa giải này. Đây là quy định mà UEFA đã áp dụng ở EURO 2024. Nhưng sau 1 mùa giải, giải đấu xứ sương mù mới đưa vào sử dụng.

Theo luật mới, trong các tình huống, bất cứ cầu thủ nào ngoài đội trưởng 2 đội tiếp cận trọng tài với thái độ thiếu tôn trọng hoặc có bất cứ bất đồng nào đều sẽ bị phạt thẻ.

uefa-finals-referees-soccer-63-7922-5941-1717109306.jpg
Các cầu thủ sẽ bị hạn chế tiếp cận trọng tài

Các trọng tài Ngoại hạng Anh cũng có thể sẽ thổi phạt nhiều hơn với những tình huống giữ đối phương trong vòng cấm. Howard Webb, giám đốc điều hành của Ủy ban trọng tài chuyên nghiệp Anh, chỉ ra rằng các mùa trước đã xuất hiện quá nhiều lỗi giữ người rõ ràng mà không bị phạt.

Ông cho biết từ chiến dịch 2025/26, VAR có thể can thiệp vào những tình huống "hành động cực đoan không liên quan đến bóng" khi một cầu thủ rõ ràng đang kéo một cầu thủ khác ngã xuống đất. Webb nói thêm: "Nếu không có sự cân nhắc nào từ trọng tài, chúng ta sẽ mong đợi VAR can thiệp".

Và thay đổi cuối cùng đến từ sửa đổi ở luật sút phạt đền. Thay đổi mới nhất cho phép cầu thủ sẽ được phép thực hiện lại quả phạt đền nếu họ vô tình chạm vào bóng 2 lần. Tranh cãi từng xảy ra ở thời điểm diễn ra loạt luân lưu giữa Atletico và Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước. Julian Alvarez bên phía Atletico dứt điểm vào lưới, nhưng không được tính vì chạm bóng 2 lần. Tình huống này đã khiến Atletico thua tức tưởi và bị loại vì luật cũ quy định rõ cầu thủ sút phạt đền không được chạm bóng 2 lần liên tiếp nếu không có ai khác tác động.

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #luật Ngoại hạng Anh #Premier League #trực tiếp Ngoại hạng Anh #kết quả Ngoại hạng Anh #trọng tài Ngoại hạng Anh #Liverpool #MU #Arsenal #Man City

Xem thêm

Cùng chuyên mục