Nhận định HAGL vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 18/12: Báo động đỏ cho HAGL

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs CAHN, đá bù vòng 4 LPBank V.League 2025/26, lúc 17h00 ngày 18/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. HAGL đang chật vật ở cuộc đua trụ hạng V.League mùa này. CLB phố núi cần một chiến thắng trước CAHN để vượt giông bão nhưng mục tiêu này không dễ đạt được.

595272991-921837747463600-5007359189801052606-n.jpg

Nhận định trước trận HAGL vs Công an Hà Nội

HAGL và CAHN gặp nhau trong trận đá bù V.League. Trên BXH, CAHN đang đứng thứ 2 với 23 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 4 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 12 và chỉ hơn đội bét bảng SHB Đà Nẵng một điểm. Đây là trận chiến giữa 2 số phận khác nhau và mỗi đội đều quyết tâm giành 3 điểm quan trọng.

Với CAHN, thầy trò HLV Polking vẫn đang chơi tốt ở các đấu trường. Tại AFC Champions League Two, CAHN đã chắc chắn vượt qua vòng bảng sau khi lội ngược dòng thắng Beijing Guoan với tỷ số 2-1. Đến trận cuối, CAHN thua và không thể hoàn thành mục tiêu đứng nhất bảng.

Sau quãng nghỉ dài, thầy trò HLV Polking trở lại đấu trường quốc nội cũng với mục tiêu cạnh tranh vị trí nhất bảng. Chạm trán đối thủ đang có phong độ bất ổn như HAGL là cơ hội tốt để CAHN giành trọn 3 điểm. Dù rằng làm khách trên sân Pleiku không phải điều dễ dàng cho các đối thủ, song thực lực của CAHN vượt trội và họ có quyền áp đặt trận đấu từ đầu để tạo ra thế trận chủ động.

CLB có hàng công hàng đầu là CAHN (19 bàn) sẽ đối đầu hàng thủ HAGL đã thủng lưới 13 bàn sau 10 trận. Đây là thời cơ tốt để Alan của CAHN nâng thành tích ở cuộc đua Vua phá lưới V.League 2025/26. Alan hiện đã có 8 bàn.

Phong độ, thành tích đối đầu HAGL vs Công an Hà Nội

HAGL hòa Thanh Hóa, thua Hà Tĩnh, hòa Nam Định và thắng Thể Công Viettel trong 5 trận gần đây. Đó là thành tích không đến nỗi tệ của HAGL. Vấn đề lớn nhất của HAGL vẫn là "nắng mưa thất thường" về phong độ, có thể chơi xuất thần một trận nhưng trận tiếp theo là màn trình diễn tệ hại.

Trong khi đó, CAHN thắng Hà Tĩnh, PVF-CAND, CA TPHCM, hòa SLN và thắng Nam Định trong 5 trận gần đây ở V.League. Phong độ của Quang Hải và đồng đội tại đấu trường quốc nội vẫn rất ổn định. Đặc biệt là các trận làm khách, CAHN đang thể hiện tốt nhất tại V.League mùa này.

Thông tin lực lượng HAGL vs CAHN

Hai CLB đều mất trụ cột vì U22 Việt Nam chinh chiến tại SEA Games 33. HAGL không có sự phục vụ của thủ môn Trung Kiên, đây là vị trí rất quan trọng với họ. CAHN cũng vắng Minh Phúc và Đình Bắc.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Vũ Khang, Quang Kiệt, Thành Nhân, Thanh Sơn, Silva Marcel, Minh Tâm, Filho Jairo, Hoàng Minh, Phước Bảo, Du Học, Ryan Ha.

CAHN: Filip Nguyễn, Văn Đô, Gomes, Đình Trọng, Pendant Quang Vinh, Văn Đức, Phan Văn Đức, Aurtur, Thành Long, Quang Hải, Alan.

Dự đoán tỷ số: HAGL 0-2 CAHN.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
