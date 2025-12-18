Vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan: Cẩn thận lừa đảo

TPO - Hiện đã xuất hiện vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được rao bán trên chợ đen. Tuy nhiên người hâm mộ nên cảnh giác bởi có thể mất khoản tiền lớn nhưng phải đứng ngoài.

Bạn Hữu Duy tại Rajamangala trận U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia ở vòng bảng. (Ảnh: Thanh Hải)

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan thực sự là cuộc chạm trán trong mơ, giữa hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á lại có nhiều duyên nợ.

Về phía chủ nhà Thái Lan, tấm huy chương Vàng bóng đá nam là mục tiêu được đề ra từ trước. Mặc dù là đội thành công nhất lịch sử đại hội thể thao Đông Nam Á với 16 lần đoạt huy chương Vàng nhưng Thái Lan đã không một lần đăng quang kể từ sau năm 2017. Thêm nữa, sau thất bại trước ĐTQG Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2024, như trang Bóng đá Thái Lan viết, chiến thắng U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 là thành tích đáng kể, giúp người Thái lấy lại danh dự.

Từ ngày 16/12, tức 1 ngày sau khi danh tính hai đội tham dự trận chung kết SEA Games 33 được xác định, vé đã được Ban tổ chức mở đăng ký qua ứng dụng Line. Người hâm mộ chủ nhà Thái Lan được xếp ngồi khu S, trong khi CĐV Việt Nam ngồi tại khu N. Khi thành công, một mã QR sẽ được cung cấp cho người đăng ký. Theo quy định, mỗi người chỉ có thể đăng ký hai vé, với hai số định danh khác nhau.

Bạn Hữu Duy người Vĩnh Long, đang theo học Thạc sỹ tại trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan, đã rất háo hức khi SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan. Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, Hữu Duy nói rằng thao tác đăng ký vé vào cửa các sự kiện của đại hội khá đơn giản, và bạn đã có mặt tại Lễ khai mạc cũng như các trận đấu có sự tham gia của U22 Việt Nam.

Hữu Duy cho biết thêm, vé không được phép chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào. Khi tới sân, người đăng ký thành công cần cung cấp thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, tên đăng ký phải trùng với giấy tờ tùy thân và mã QR. Ngoài ra cũng cần tới sớm, vậy nên Hữu Duy nói rằng anh cùng bạn bè sẽ có mặt từ lúc 3h chiều để làm thủ tục, sau đó tiến vào Rajamangala để tiếp lửa cho U22 Việt Nam.

Vì vé vào cửa miễn phí và nhu cầu rất lớn, đã xuất hiện vé chợ đen được rao bán với giá từ 60 đến 80 USD. Người hâm mộ nên cảnh giác bởi vé mua từ chợ đen sẽ không trùng khớp với tên và số trên hộ chiếu để có thể dẫn đến cảnh mất khoản tiền lớn nhưng phải đứng ngoài.