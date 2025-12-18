Trực tiếp chung kết SEA Games 33 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (19h30 ngày 18/12): Đón chờ khoảnh khắc lịch sử

TPO - Lần thứ 2 trong vòng 1 năm, cùng tại Rajamangala, Việt Nam và Thái Lan sẽ so tài cao thấp trong trận đấu đáng chú ý nhất giải: chung kết.

report Dòng người màu đỏ chờ đợi vào sân report 2 tiếng trước trận, sân Rajamangala đang đón nhiều hơn lực lượng CĐV áo đỏ report Từ rất sớm, NHM đã có mặt để ủng hộ U22 Việt Nam report "U22 Việt Nam sẽ thắng 2-0" Anh Khổng Minh Thuận (Phú Thọ) hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ, đôi chân các cầu thủ sẽ luôn có lửa để thắng 2-0, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33. video Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho các cầu thủ trước trận chung kết report Chiếc mũ đầy sáng tạo của NHM Việt Nam report Rajamangala nhuộm đỏ màu cờ Việt Nam report "Khuất Văn Khang sẽ ghi bàn, U22 Việt Nam thắng 2-1" Anh Nhữ Đàm Đức Huy (Hà Nội), người anh thân thiết của Khuất Văn Khang, đánh giá cao sự trưởng thành của đội trưởng U22 Việt Nam ở SEA Games lần này. Với những gì Văn Khang cùng đồng đội thể hiện, anh Đức Huy tin tưởng U22 Việt Nam sẽ thắng 2-1 với các pha lập công của Văn Khang và Đình Bắc. report Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đến sớm, chuẩn bị cho buổi tối rực cháy report Màu áo đỏ đang xâm chiếm Rajamangala Anh Nguyễn Minh Tới cùng gia đình và bạn bè từ Sài Gòn sang Bangkok tối qua để cổ vũ U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải report Những CĐV nhiệt thành và bền bỉ luôn có mặt ở mọi trận đấu của ĐTQG cũng như U22 Việt Nam

Trận đấu này một lần nữa là dịp để 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á chứng tỏ rằng mình mới là kẻ mạnh nhất khu vực. Cả 2 đều khát chiến thắng trước giải với những kết quà chưa tốt ở loạt trận giao hữu. Việt Nam thua Hàn Quốc, Uzbekistan trong khi Thái Lan thua Trung Quốc, hòa Lebanon.

Nhưng khi vào vòng bảng SEA Games, cả 2 đã thể hiện phong độ đáng gờm. Họ toàn thắng, chỉ thủng lưới 1 bàn. Cả 2 đã gặp nhau 5 lần trong trận tranh HCV, với Thái Lan thắng 4 và Việt Nam thắng 1. Chiến thắng ấy diễn ra ở lần gặp nhau gần nhất ở SEA Games, năm 2022.

Đó là dấu mốc quan trọng, cho thấy bóng đá Việt Nam đã thoát ra khỏi cái bóng Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á. Hôm nay là cơ hội để các cầu thủ U22 vượt lên hẳn, giành một thắng lợi ngay tại “sào huyệt” đầy rẫy cạm bẫy của đối phương.

HLV Kim Sang Sik đã từng vô địch tại Rajamangala

Sau những gì đã diễn ra, có thể dự đoán về một kịch bản đầy rẫy nguy hiểm dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik vì Thái Lan là chủ nhà và họ rất khát tấm HCV. Thái Lan hứa hẹn sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu. Hơn lúc nào hết, HLV Kim Sang Sik cần sự lỳ lợm, hiệu quả và cả sự tỉnh táo của các học trò.

Trước trận, ông không chỉ nhận được sự tiếp sức từ NHM Việt Nam mà truyền thông Hàn Quốc quê hương ông cũng gửi những lời tốt đẹp nhất tới HLV 49 tuổi.

Newsis, một trong những ấn phẩm hàng đầu xứ kim chi, viết: “SEA Games được xem là đại hội thể thao châu Á thu nhỏ dành cho các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, nội dung bóng đá nam được quan tâm nhất. Nội dung này có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia U22. Tại đây, HLV Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu chinh phục 3 giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ông đã đăng quang 2 giải đấu đầu tiên, giờ là lúc ông hoàn tất cú hat-trick của mình”.

Hãy cùng tin rằng mong muốn của Newsis cũng như NHM Việt Nam sẽ trở thành hiện thực.