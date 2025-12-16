Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV U22 Thái Lan: Gặp Việt Nam ở chung kết là điều chúng tôi hằng mong ước

Đặng Lai

TPO - Sau trận thắng tối thiểu trước U22 Malaysia, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U22 Thái Lan đã thể hiện rõ sự hài lòng. Ông nhấn mạnh rằng đưa đội nhà vào so tài cao thấp với U22 Việt Nam trong một trận chung kết là điều mà ông mong muốn bấy lâu.

597947564-913719447650172-7940055833415628916-n.jpg
HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U22 Thái Lan

"Về trận chung kết gặp Việt Nam, họ là một đội mạnh ở ASEAN. Trước đây chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp Việt Nam trong trận chung kết các giải. Vì đối đầu với họ là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ bản thân", vị HLV 58 tuổi nói.

"Lần trước tham dự giải U23 Đông Nam Á, chúng tôi đã thua Indonesia ở bán kết nên không thể gặp họ. Lần này chúng tôi được gặp họ. Đây là điều tôi hằng mong muốn. Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV. Nếu muốn trở lại vị trí số 1 ASEAN, chúng tôi phải đối đầu với những đội mạnh và vượt qua U22 Việt Nam".

Ở trận bán kết vào tối 15/12, U22 Thái Lan chỉ có thể thắng tối thiểu dù dẫn bàn từ sớm và chơi hơn người trong 75 phút. Đây chưa hẳn là kết quả làm hài lòng NHM lẫn truyền thông Thái Lan. Nhưng HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định miễn là vào chung kết là ông hài lòng.

600251678-1401573474656819-8987743678012186367-n.jpg
Thái Lan ép sân cả trận nhưng chỉ có thể ghi 1 bàn

"Trong trận đấu này, chúng tôi đã đạt được mục tiêu là vào chung kết SEA Games. Chúng tôi hài lòng vì đang tiến gần hơn đến mục tiêu đã đề ra. Ban quản lý, các cầu thủ, bản thân tôi và người hâm mộ đều chỉ có một mục tiêu duy nhất: vô địch SEA Games lần này," HLV Wang nói. “Malaysia là một đội bóng chất lượng với tinh thần đồng đội tuyệt vời, điều mà chúng ta phải khen ngợi họ. Malaysia đã thi đấu tốt, ngay cả khi chỉ còn 10 người”.

Về kế hoạch cho trận đấu với U22 Việt Nam vào ngày 18/12, ông Thawatchai Damrong-ongtrakul chia sẻ rằng ưu tiên số 1 của U22 Thái Lan lúc này là “sạc” lại thể lực cho các học trò vì nhiều người phải cày ải cho cả CLB lẫn tuyển U22 trong thời gian diễn ra SEA Games 33.

“Đối với trận chung kết, chúng tôi có đầy đủ lực lượng với 23 cầu thủ sẵn sàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét khả năng hồi phục. Nhiều cầu thủ đang phải thi đấu nhiều. Chúng tôi cố gắng giảm tải cho những cầu thủ vừa ra sân ở giải vô địch quốc gia trong 2 ngày qua. Chúng tôi phải bảo vệ cơ thể họ khỏi chấn thương. Tôi tin rằng ở trận chung kết, nhiều người sẽ ở trạng thái sung sức nhất".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #chung kết SEA Games 33 #U22 Malaysia #U22 Thái Lan #U22 Philippines

Xem thêm

Cùng chuyên mục