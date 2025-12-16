HLV U22 Thái Lan: Gặp Việt Nam ở chung kết là điều chúng tôi hằng mong ước

TPO - Sau trận thắng tối thiểu trước U22 Malaysia, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U22 Thái Lan đã thể hiện rõ sự hài lòng. Ông nhấn mạnh rằng đưa đội nhà vào so tài cao thấp với U22 Việt Nam trong một trận chung kết là điều mà ông mong muốn bấy lâu.

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U22 Thái Lan



"Về trận chung kết gặp Việt Nam, họ là một đội mạnh ở ASEAN. Trước đây chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp Việt Nam trong trận chung kết các giải. Vì đối đầu với họ là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ bản thân", vị HLV 58 tuổi nói.

"Lần trước tham dự giải U23 Đông Nam Á, chúng tôi đã thua Indonesia ở bán kết nên không thể gặp họ. Lần này chúng tôi được gặp họ. Đây là điều tôi hằng mong muốn. Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV. Nếu muốn trở lại vị trí số 1 ASEAN, chúng tôi phải đối đầu với những đội mạnh và vượt qua U22 Việt Nam".

Ở trận bán kết vào tối 15/12, U22 Thái Lan chỉ có thể thắng tối thiểu dù dẫn bàn từ sớm và chơi hơn người trong 75 phút. Đây chưa hẳn là kết quả làm hài lòng NHM lẫn truyền thông Thái Lan. Nhưng HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định miễn là vào chung kết là ông hài lòng.

Thái Lan ép sân cả trận nhưng chỉ có thể ghi 1 bàn



"Trong trận đấu này, chúng tôi đã đạt được mục tiêu là vào chung kết SEA Games. Chúng tôi hài lòng vì đang tiến gần hơn đến mục tiêu đã đề ra. Ban quản lý, các cầu thủ, bản thân tôi và người hâm mộ đều chỉ có một mục tiêu duy nhất: vô địch SEA Games lần này," HLV Wang nói. “Malaysia là một đội bóng chất lượng với tinh thần đồng đội tuyệt vời, điều mà chúng ta phải khen ngợi họ. Malaysia đã thi đấu tốt, ngay cả khi chỉ còn 10 người”.

Về kế hoạch cho trận đấu với U22 Việt Nam vào ngày 18/12, ông Thawatchai Damrong-ongtrakul chia sẻ rằng ưu tiên số 1 của U22 Thái Lan lúc này là “sạc” lại thể lực cho các học trò vì nhiều người phải cày ải cho cả CLB lẫn tuyển U22 trong thời gian diễn ra SEA Games 33.

“Đối với trận chung kết, chúng tôi có đầy đủ lực lượng với 23 cầu thủ sẵn sàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét khả năng hồi phục. Nhiều cầu thủ đang phải thi đấu nhiều. Chúng tôi cố gắng giảm tải cho những cầu thủ vừa ra sân ở giải vô địch quốc gia trong 2 ngày qua. Chúng tôi phải bảo vệ cơ thể họ khỏi chấn thương. Tôi tin rằng ở trận chung kết, nhiều người sẽ ở trạng thái sung sức nhất".