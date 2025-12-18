Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trọng tài Lào bị AFC phạt nặng vì tước bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam?

TPO - Trọng tài nữ người Lào, Chathavong Phutsavan đối mặt nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt nặng vì sai lầm nghiêm trọng ở trận chung kết SEA Games 33.

Trọng tài Chathavong Phutsavan chịu mưa chỉ trích từ giới mộ điệu. Ảnh: Hữu Phạm

Tối qua, tuyển nữ Việt Nam thua tuyển nữ Philippines trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu, trước khi nữ Philippines giành chiến thắng 6-5 trong loạt đá luân lưu 11m căng thẳng.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu có thể đã khác nếu như trọng tài biên Chathavong Phutsavan không mắc sai lầm khó hiểu. Trong tình huống diễn ra ở phút 29, Vạn Sự tạt bóng đẹp mắt cho Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới nữ Philippines. Pha làm bàn hoàn toàn hợp lệ, nhưng trọng tài Chathavong Phutsavan lại phất cờ bắt lỗi việt vị của Bích Thùy, khiến trọng tài chính không công nhận bàn thắng của nữ Việt Nam.

Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy không hề việt vị. Cầu thủ của nữ Việt Nam đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines khoảng… 2m. Thậm chí, cô cũng đứng trên một cầu thủ khác rất rõ ràng khi Vạn Sự tạt bóng. Trong khi đó, trọng tài Chathavong Phutsavan đứng đúng ở vị trí, nhưng lại phán đoán và đưa ra quyết định sai lầm.

Ở SEA Games 33, môn bóng đá do AFC điều hành chuyên môn, bao gồm việc phân công giám sát trọng tài, trọng tài chính và các trợ lý. Do đó, sai lầm của trọng tài Chathavong Phutsavan sẽ được báo cáo lên AFC. Đây được xem là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ trọng tài người Lào đối mặt với án phạt nặng từ AFC, bao gồm việc “treo cờ” - loại khỏi các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Đáng chú ý, Chathavong Phutsavan vốn là trọng tài giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao. Trước khi đến với bóng đá, cô là vận động viên điền kinh. Năm 2019, Chathavong Phutsavan nhận chứng chỉ trợ lý trọng tài FIFA. Cô là nữ trọng tài Lào đầu tiên được AFC phân công làm nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế, bao gồm ASIAD 2024.

A Phi
#Trọng tài Lào #Chathavong Phutsavan #tuyển nữ Việt Nam #tuyển nữ Philippines #SEA Games 33 #Bích Thùy

