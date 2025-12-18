Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truyền thông Philippines: Bích Thùy rõ ràng không việt vị!

Đặng Lai

TPO - Một cách công tâm, hàng loạt tờ báo Philippines đều thừa nhận rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã thiếu may mắn khi bàn thắng của Bích Thùy vào phút 30 đã bị trọng tài tước đi một cách trắng trợn.

Trong bài viết về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tờ Inquirer, một trong những ấn phẩm hàng đầu Philippines đã thẳng thắn chỉ ra rằng họ khó hiểu khi cú đánh đầu tung lưới của Bích Thùy ở phút 30 bị từ chối.

“Tưởng chừng như đội tuyển Philippines sẽ phải chấp nhận tấm huy chương bạc khi Việt Nam ghi bàn mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha đánh đầu của Bích Thùy sau đường chuyền của Vạn Sự thì trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, dù băng ghi hình cho thấy Bích Thùy rõ ràng không việt vị”, tờ báo này viết.

“Đó là thuận lợi cho Philippines trong bối cảnh đội tuyển của chúng ta ​​không tạo ra cơ hội rõ ràng nào trong phần còn lại của trận đấu. McDaniel, một thủ môn được cộng đồng người Philippines yêu thích, đã có một pha cứu thua xuất sắc ở phút 80, giữ cho tỷ số là 0-0”.

Philippines lần đầu tiên giành HCV bóng đá nữ SEA Games

Dù thừa nhận có may mắn nhưng Inquirer vẫn đánh giá rất cao nỗ lực của các cô gái nước nhà. Họ coi đây là thắng lợi lịch sử của bóng đá Philippines. Inquirer viết: “Tưởng như giấc mơ vàng của Filipinas đã sớm tan vỡ sau trận thua Myanmar, một đội bóng dường như luôn khắc chế được họ, nhưng những chiến thắng sau đó trước Việt Nam, Malaysia đã đưa Philippines vào bán kết trước khi đội kiên cường vượt qua Thái Lan.

Trong trận đấu cuối cùng, Philippines đã kiên trì cầm cự trước Việt Nam. Thủ môn McDaniel ít nhất có 2 pha cứu thua xuất sắc để kéo đối thủ vào loạt luân lưu trước khi cô cản cú sút của Trần Thị Thu”.

Tương tự như thế, những ấn phẩm hàng đầu xứ đảo như OneSport, Manila Bulletin… đều đánh giá cao nỗ lực vượt khó của đội tuyển nước nhà. Họ coi đây là khởi đầu rực rỡ, mang tới những hy vọng. “Tất cả mọi người, từ NHM trên khán đài, ban huấn luyện, và đặc biệt là các cầu thủ, đều đón nhận khoảnh khắc đó và tận hưởng thứ vinh quang mà chưa ai từng trải nghiệm trước đây. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Philippines đăng quang một kỳ SEA Games. Đây sẽ là cột mốc mang tới hy vọng cho môn thể thao này tại Philippines”.

Đặng Lai
