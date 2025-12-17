Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Ghi bàn và chiến thắng!

TPO - Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đá nữ mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay là Việt Nam và Philippines vào tối nay (17/12) đang được "cả thế giới" quan tâm.

Liệu đội tuyển với nhiều cầu thủ nhập tịch của Philippines có làm nên chuyện trước đội bóng đầy bản sắc Việt Nam? Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam sẽ đưa ra câu trả lời trong cuộc chiến không khoan nhượng tối nay 17/12.

Người Philippines tràn đầy niềm tin

Những năm gần đây, bóng đá Philippines luôn coi Việt Nam là đối thủ lớn nhất của họ trong khu vực. HLV trưởng đội Philippines - ông Mark Torcaso - đã nhiều lần lên truyền hình chia sẻ về quá trình nghiên cứu và đưa ra đấu pháp nhằm chiến thắng tuyển nữ Việt Nam. Thực tế trong 3 lần gặp gần đây nhất, tuyển nữ Philippines đã giành chiến thắng dù đó là những chiến thắng vô cùng nhọc nhằn. Đội tuyển của ông Mark Torcaso cũng đã cùng Việt Nam tham dự World Cup bóng đá nữ năm 2023. Những phần thưởng xứng đáng cho quá trình đầu tư cho bóng đá nữ quốc đảo. Đồng thời sự phát triển của bóng đá nữ Philippines cũng giúp bóng đá nữ Đông Nam Á thêm phong phú và nhiều sức cạnh tranh khi mà bóng đá nữ Thái Lan có dấu hiệu thoái trào hơn một thập kỷ qua.

Tuyển nữ Philippines đang say sưa với chiến thắng trước Việt Nam ở vòng bảng, nhưng đối thủ của họ sẽ chơi hoàn toàn khác trong trận chung kết. (Ảnh: AFP)

Báo chí Philippines đang đánh giá rất cao đội tuyển của họ. Với nhiều cầu thủ nhập tịch, thời gian thi đấu với nhau không nhiều, họ chọn lối chơi đơn giản nhất là phòng ngự phản công và số lượng các đợt phản công của họ cũng không quá nhiều mà chỉ áp dụng khi đối phương xuống sức. Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả này làm nản lòng các chân sút đối thủ và họ đã vượt qua Thái Lan ở bán kết để vào chung kết bằng luân lưu.

Báo chí Philippines đánh giá cao HLV Mark Torcaso khi dường như ông đã chuẩn bị tốt cho từng trận đấu với từng đối thủ, kể cả phương án chơi 120 phút và đá luân lưu. Điều này khiến các cầu thủ của ông rất tự tin, đặc biệt khi đối thủ sa lầy vào thế trận cầm bóng nhiều mà không ghi được bàn thắng.

Các cô gái vàng Việt Nam biết cách vượt khó

Đương kim vô địch SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến đến trận chung kết chỉ với một trận thua duy nhất trước chính Philippines ở vòng bảng khi cầm bóng nhiều nhưng không dứt điểm được trận đấu và việc gặp lại nhau tại trận chung kết dường như không nằm ngoài dự kiến của ban huấn luyện.

Tương tự, đội Philippines cũng đã chịu một thất bại trước đối thủ Myanmar ở vòng bảng. Thất bại trong trận đấu bảng đã chỉ ra điểm yếu của các cầu thủ Philippines đó chính là khâu dứt điểm. Các cầu thủ tỏ ra kém chính xác khi bị theo sát và bị đá rát. Thực tế các trận đấu vừa qua Philippines cũng chỉ ghi số lượng bàn thắng tối thiểu trong nhiều trận đấu. Lối chơi lấy thủ bù công của đội bạn sẽ một lần nữa đối đầu với lối chơi cầm bóng tấn công pressing tầm cao của tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một cựu tuyển thủ nữ của đội tuyển Việt Nam nói: “Trận chung kết sẽ là một trận đấu nhọc nhằn nhưng các cô gái của chúng ta sẽ biết cách vượt khó và giành chiến thắng ở những trận đấu quan trọng như thế này. Đó là phẩm chất của bóng đá nữ Việt Nam bao nhiêu năm qua”.

Gặp nhau tại trận chung kết và vòng bảng là các trận đấu hoàn toàn khác nhau. Có câu “Quá tam ba bận”, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ chứng minh sức mạnh của mình trong trận đấu tối nay.

Người hâm mộ tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Mai Đức Chung, người luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho các trận đấu mang tính quyết định.

Lối chơi đổ bê tông, dựng xe buýt dày đặc, khiến khoảng cách của các tuyến của Philippines rất gần nhau. Thể hình cao to cũng giúp cho họ che chắn khung thành thủ môn khá hiệu quả. Song lối chơi đơn giản và đơn điệu của họ giờ đây dường như không còn gì xa lạ với các đối thủ.

Việc ghi bàn thắng sẽ phụ thuộc vào chất lượng các miếng đánh, đường chuyền và bản lĩnh sút bóng của các cô gái Việt Nam. Tại vòng bảng, các miếng phối hợp có phần vội vàng và chưa đủ độ tinh tế đã khiến tuyển Việt Nam gặp khó nhưng ở trận chung kết, chắc chắn lối chơi của tuyển Việt Nam sẽ trở về đúng bản sắc của mình, đó là khoa học, chặt chẽ, biến hóa và đạt độ chính xác cao nhất.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam trong trận chung kết cần phải nhập cuộc với sự thận trọng từ đầu, tránh việc đối phương tạo cú sốc ghi bàn trước rồi quay về tử thủ. Việc giữ sạch lưới trong 15 phút đầu tiên sẽ giúp cho tuyển nữ Việt Nam dần áp đặt thế trận và chơi theo lối chơi của mình. Chắc chắn tuyển Philippines không thay đổi lối chơi đã đem đến thành quả của họ từ đầu giải. Họ sẽ vẫn tử thủ chờ đối phương xuống sức để phản công. Tuy nhiên, nếu bị ghi bàn trước ở trận chung kết, họ buộc sẽ phải chơi mạo hiểm và lộ ra khoảng trống nhiều hơn.

Kịch bản chơi 120 phút và đá luân lưu chắc chắn cũng là kịch bản mà hai đội tính tới. Vì thế, một nhịp độ chơi tiết chế và hiệu quả sẽ giúp tuyển Việt Nam cầm được thế chủ động trước đối thủ thay vì ăn thua mất sức sớm.

Vinh quang gọi tên

FIFA cũng như nhiều câu lạc bộ lớn, nhiều tổ chức bóng đá thế giới đã gửi lời chúc mừng tới tuyển nữ Việt Nam với thành tích vào chơi trận chung kết và cùng với đó là lời chúc tuyển Việt Nam thi đấu tốt. Đặc biệt trong bối cảnh hiện Việt Nam đã có 3 đội vào chung kết các nội dung bóng đá tại SEA Games 33, cho thấy nền bóng đá Việt Nam đang phát triển toàn diện, đầy đủ, vững chắc. (Đội tuyển Futsal nữ Philippines đã dừng chân tại bán kết và đội U22 Nam Philippines cũng thua Việt Nam tại bán kết).

Người hâm mộ Việt Nam và toàn thế giới đang chờ màn trình diễn bóng đá đầy sức mạnh nhưng cũng đầy nữ tính, đầy sáng tạo, với những đường bóng hay và những bàn thắng đẹp của đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận chung kết tối nay. Bản lĩnh Việt Nam lên tiếng và người hâm mộ luôn sát cánh để chắp cánh cho đội tuyển chúng ta bước lên đỉnh vinh quang.