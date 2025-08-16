Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia

Đặng Lai

TPO - ESPN vừa có bài chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam và U23 Australia, hai đội sẽ đụng độ với nhau ở trận bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á vào 20h00 tối 16/8. Theo ấn phẩm hàng đầu thế giới này, khó khăn dành cho Việt Nam chính là kỳ vọng lớn từ NHM.

img-6595.jpg

ESPN phân tích: “Việt Nam nắm đội hình mạnh, HLV giàu kinh nghiệm và được thi đấu trên sân nhà. Họ là đội duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng từ đầu giải. Thậm chí đội bóng này chưa thua bàn nào. Trong đội hình của họ có nhiều tuyển thủ từng ra sân ở World Cup 2023. Bộ ba Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến đã ghi tới hơn 170 bàn thắng cho đội tuyển.

Đội bóng này có chiều sâu đội hình. HLV Mai Đức Chung có thể xoay tua đội hình xuất phát mà không làm giảm chất lượng thi đấu. Chính vì vậy, khó nói rằng tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến họ, bởi ông Chung đã giữ cho các cầu thủ của mình sung sức trong một hành trình dài”.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của đội là vượt qua chính mình. ESPN viết: “Chắc chắn, kỳ vọng khổng lồ đang đặt lên vai họ. Sau những chiến thắng gần đây của đội tuyển nam ở khu vực Đông Nam Á như ASEAN Cup hay giải U23, người hâm mộ Việt Nam có lẽ sẽ đòi hỏi sự thống trị tương tự ở sân chơi dành cho phái đẹp. Liệu HLV Mai Đức Chung và các học trò của ông có thể chịu được áp lực này hay không? Đó sẽ là yếu tố quyết định đưa họ đến cái đích cuối cùng”.

thai-lan-viet-nam-5.jpg
Việt Nam có lợi thế về sân nhà nhưng đội cũng sẽ chịu áp lực về thành tích

Bên kia chiến tuyến, điểm yếu rõ ràng nhất có thể nhận ra ở U23 Australia chính là yếu tố kinh nghiệm, khi họ chỉ mang theo đội hình U23, thậm chí quá nửa đội là những cầu thủ U20.

“Australia là nền bóng đá mạnh của thế giới. Nhưng ở cấp độ trẻ, họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Điều đó đã được phản ánh trong trận thua Myanmar 1-2 ở ngày ra quân. Rõ ràng, kinh nghiệm là điều mà các cầu thủ của họ còn thiếu. Với tuổi đời còn rất trẻ, liệu U23 Australia có đủ khôn ngoan khi đối đầu với đối thủ giàu kinh nghiệm Việt Nam?”, ESPN đặt câu hỏi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Đặng Lai
#ASEAN Cup #ASEAN Cup 2025 #vô địch Đông Nam Á #Nữ Thái Lan #Nữ Việt Nam #bóng đá nữ #Huỳnh Như #australia

Xem thêm

Cùng chuyên mục