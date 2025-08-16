Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng FC, 18h00 ngày 16/8: ‘Tạ lỗi’ với người hâm mộ

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại trước CAHN, Thép Xanh Nam Định hứa hẹn sẽ xả cơn thịnh nộ vào lưới Hải Phòng. Trận đấu hôm nay, họ được thi đấu tại Thiên Trường và Nam Định càng có động lực để “tạ lỗi” với người hâm mộ.

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng FC

Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia vừa qua, Nam Định đã nhận thất bại cay đắng 2-3 trước CAHN. Đội bóng này tưởng như sẽ lên tinh thần sau khi Hudlin gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Nhưng cuối cùng, họ lại liên tiếp bị trừng phạt bởi những pha phản công sắc sảo từ phía CAHN.

Một trong những lý do lớn dẫn tới thất bại của Nam Định là hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Đội bóng này sử dụng ngay trung vệ Văn Tới, người cũ của Hải Phòng ở đội hình xuất phát và anh lộ rõ mình là điểm yếu lớn của đội nhà. Trong những tình huống đánh chặn, cầu thủ này không đủ nhanh và linh hoạt để theo kịp những pha xử lý uyển chuyển bên phía hàng tiền đạo đối phương.

Trong tình huống bị Đình Bắc sút tung lưới ở cuối trận, các hậu vệ Nam Định cũng lộ rõ điểm yếu về thể lực. Những vấn đề nơi phòng tuyến khiến nhà đương kim vô địch thất thủ trước CAHN dù họ sở hữu hàng công đáng gờm, nếu không muốn nói là đáng sợ nhất giải đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng FC

Trận gặp Hải Phòng sẽ là cơ hội để Nam Định cải thiện tình hình. Và họ nắm hàng loạt yếu tố thuận lợi để hướng tới nhiệm vụ đó. Đầu tiên là sự áp đảo trước Hải Phòng trên sân nhà. 2 trận gần nhất, Nam Định toàn thắng Hải Phòng. 4 lần gặp gỡ vừa qua, họ ra về với 3 thắng lợi.

Trên sân nhà ở mặt trận LPBank V.League 1, đội bóng thành Nam cũng sở hữu mạch trận đáng gờm với 8 trận bất bại liên tiếp, gồm 7 thắng lợi. Lần gần nhất chứng kiến họ thua ở Thiên Trường đã từ tháng 1 vừa qua. Hơn nửa năm bất bại ở LPBank V.League 1, rõ ràng Nam Định giữ phong độ rất ổn định tại “tổ ấm”.

Trong khi đó, Hải Phòng không thật sự tự tin trên sân khách. 5 chuyến hành quân xa vừa qua, họ chỉ thắng 1. Mà đóng góp lớn vào thành tích của họ là Lucao thì nay anh đã sang Thể Công Viettel. Mất đi hàng loạt vị trí quan trọng như Văn Tới, Lucao, chắc chắn Hải Phòng sẽ gặp vô vàn khó khăn ở chuyến đi tối nay.