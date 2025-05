LPBank V-League 1-2024/25 vòng 23: Hà Nội khó cản Nam Định, Quy Nhơn giữa muôn trùng khó khăn

TPO - Kết quả vòng đấu 23 LPBank V-League 1-2024/25 diễn ra cuối tuần qua phần nào đã ngã ngũ ở cuộc đua tốp đầu, sự gay cấn thực sự sẽ diễn ra ở nhóm cuối khi Quy Nhơn Bình Định “thân cô, thế cô” phải nỗ lực để vượt lên khó khăn.

Hà Nội FC khó cản Nam Định

Trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số đậm 6-1. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam xây chắc ngôi đầu bảng với 48 điểm và tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm so với Hà Nội FC, bởi ở trận đấu diễn ra muộn nhất, đội bóng của bầu Hiển cũng có màn lội ngược dòng ấn tượng trước TPHCM với tỉ số 5-1.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này là việc Thể Công Viettel bị Bình Định chia điểm sau trận hòa 2-2. Đội bóng áo lính vươn lên dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, nhưng lại thi đấu mất tập trung và để đối phương kịp gỡ hòa trước khi trận đấu khép lại. Tương tự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trắng tay trước Sông Lam Nghệ An. Pha mất bóng tai hại của cầu thủ phòng ngự khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công phải nhận thất bại 0-1. Với những kết quả này, Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch V.League 2024/25.

Lúc này, chỉ còn Nam Định và Hà Nội FC đua “song mã” đến ngôi vương. Song, thực tế, rất khó để Văn Quyết và các đồng đội có thể tạo nên bất ngờ ở 3 lượt trận cuối, khi họ vẫn còn gặp 2 đối thủ mạnh là Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Trong khi đó, lịch thi đấu của Nam Định thuận lợi hơn khi chỉ đối đầu với Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Về lý thuyết, Công an Hà Nội vẫn còn cơ hội. Đội bóng ngành Công an vẫn còn 5 trận chưa đá (2 trận lùi lịch). Nếu họ toàn thắng và giành 15 điểm, trong bối cảnh Nam Định toàn thua 3 trận còn lại, đôi bên sẽ có cùng 48 điểm. Lúc này, Công an Hà Nội sẽ vô địch bởi chỉ số đối đầu trực tiếp tốt hơn (lượt đi thắng 3-0, lượt về hòa 1-1). Dù vậy, viễn cảnh này rất khó xảy ra khi Nam Định đang có phong độ và khí thế cao.

Đua trụ hạng, ai tài hơn ai

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng diễn ra khó lường thậm chí khó lường hơn. Chiến thắng tối thiểu trước Quảng Nam ở vòng 23 giúp Đà Nẵng có 20 điểm, bằng điểm với Bình Định. Đây là trận đấu thủ môn Văn Công mắc sai lầm khó tin. Cựu thủ môn Hà Nội FC đã xử lý bóng thiếu hợp lý một cách ngạc nhiên, “biếu” SHB Đà Nẵng bàn thắng dễ dàng. Dù chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng đây là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục chiến đấu trong chặng nước rút.

Còn với Bình Định, 1 điểm trước Thể Công Viettel được xem là thành công với đội bóng đất Võ. Ít nhất, huấn luyện viên Trần Minh Chiến và các học trò vẫn còn 4 trận chưa thi đấu (đá bù với Công an Hà Nội vào tháng 6) và cơ hội để tích lũy điểm số thuận lợi hơn. Trong khi đó, các đội bóng còn lại như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và TPHCM vẫn chưa an toàn, khi chỉ hơn vị trí cuối bảng từ 5-7 điểm.

Thất bại muối mặt ở lượt trận này là lời cảnh báo gửi đến Hoàng Anh Gia Lai và TPHCM. Trong khi đó, Bình Dương nếu không thể bứt phá ở chặng cuối thì hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Lúc này, chỉ có Hải Phòng (31 điểm) và Thanh Hóa (30 điểm) đã chắc chắn trụ hạng, nhưng cũng không còn cơ hội đua vô địch. Tuy nhiên, mục tiêu của họ vẫn là tiến vào top 3 chung cuộc.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn