Nhận định trước trận Gabon vs Bờ Biển Ngà, 2h00 ngày 1/1: Khó có phép màu

TPO - Nhận định bóng đá Gabon vs Bờ Biển Ngà, vòng bảng CAn. 2025, lúc 2h00 ngày 1/1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Aubameyang và đồng đội cần một trận thắng đậm trước Bờ Biển Ngà để nuôi hy vọng vào vòng 16 đội nhưng kịch bản này khó xảy ra.

Tại bảng F, Bờ Biển Ngà và Cameroon đang có 4 điểm. Mozambique có 3 điểm, trong khi Gabon tay trắng sau 2 trận. Theo thể thức ở CAN 2025, Gabon vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng, với điều kiện thắng đậm Bờ Biển Ngà và đợi Mozambique thua Cameroon. Khi kịch bản ấy xảy ra, Gabon vẫn chưa chắc đi tiếp. Họ phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để là thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Thắng Bờ Biển Ngà ở thời điểm này bằng tỷ số đậm là nhiệm vụ bất khả thi cho Aubameyang và đồng đội. Hai trận đã qua tại CAN 2025, Gabon dễ dàng thua Cameroon và Mozambique. Mục tiêu thiết thực hơn với Gabon lúc này có lẽ là chơi một trận thật tốt trước Bờ Biển Ngà. Với cá nhân Aubameyang, đây gần như là trận cuối cùng anh khoác áo đội tuyển chinh chiến ở đấu trường lớn.

Bên kia chí tuyến, Bờ Biển Ngà thắng Mozambique và hòa Cameroon. Với vị thế là ứng viên vô địch, Amad Diallo và đồng đội thể hiện phong độ tốt từ đầu CAN 2025. Song, Bờ Biển Ngà có thể chơi tốt hơn thế. Trận đối đầu Gabon là cơ hội tốt để "Voi rừng" hoàn thiện lối chơi để hướng đến vòng knock-out.

Bờ Biển Ngà đang nắm ưu thế rõ rệt về cơ hội chiến thắng khi nhiều trang phân tích đặt tỷ lệ thắng của họ là 65%. Trong khi đó, khả năng Gabon giành trọn 3 điểm dưới 15%. Đây là tỷ lệ hợp lý, phản ánh chênh lệch giữa 2 đội tuyển. Đội hình Bờ Biển Ngà đang có tổng giá trị 339 triệu euro, trong khi Gabon chỉ là 25 triệu euro.

Phong độ, thành tích đối đầu Gabon vs Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà có 3 trận thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 trận gần đây. Còn thành tích Gabon trong chuỗi là 2 trận thắng và 3 trận thua. Trong lịch sử, 2 đội tuyển gặp nhau 9 lần, Bờ Biển Ngà thắng 5, hòa 3 và thua một trước Gabon.

Thông tin lực lượng Gabon vs Bờ Biển Ngà

Gabon sẽ có nhiều thay đổi cho đội hình. Đội trưởng Bruno Ecuele Manga chơi tệ từ đầu giải, có thể bị đẩy lên ghế dự bị. Alex Moucketou-Moussounda sẽ được trao cơ hội, thế chỗ Manga để đá cặp trung vệ với Mario Lemina. Trên hàng công, Pierre-Emerick Aubameyang và Denis Bouanga đều sẵn sàng thể lực để ra sân.

Bờ Biển Ngà có đội hình đầy đủ. Amad Diallo chắc suất đá chính, trong khi Wilfried Zaha, Yan Diomande, Evann Guessand hoặc Vakoun Issouf Bayo cạnh tranh hai suất còn lại trên hàng công.