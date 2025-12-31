Khi bác sĩ và huấn luyện viên cùng bật mí bí quyết sống khỏe và sống chủ động mỗi ngày

Đừng đợi đến khi cơ thể ra tín hiệu mới bắt đầu chăm sóc, sống khỏe hiện đại là cách người trẻ dùng công nghệ và tư duy chủ động để tự tin quản lý cuộc sống.

Trong hai tập phim liên tiếp 7 và 8 của series phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy do Samsung thực hiện, một triết lý sống mới đã được định hình: Sống khỏe không phải là đích đến, mà là hành trình chủ động chạm đến sự thấu hiểu sâu sắc nhất về bản thân.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.

Từ góc nhìn y khoa của ThS.BS Đỗ Doãn Bách trong tập 7 đến nguồn cảm hứng vận động từ Huấn Luyện Viên Huỳnh Ngọc Dư của tập 8 dẫn đến một điểm chung: Khi có tư duy đúng, công cụ phù hợp và sự đồng hành thiết yếu, việc duy trì sức khỏe sẽ trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn.

Làm mới tư duy: Đừng tập luyện để “trả bài”, hãy vận động để tận hưởng

Không ít người trẻ e ngại vận động vì xem đó là sự “trả giá” cho những bữa ăn quá đà, hay áp lực phải đạt được hình thể lý tưởng trong thời gian ngắn. Cách tiếp cận này dễ khiến việc tập luyện trở thành gánh nặng. Theo HLV Huỳnh Ngọc Dư, điều quan trọng không nằm ở việc chạy nhanh hay chinh phục thành tích, mà là xây dựng thói quen vận động bền bỉ mỗi ngày.

HLV Huỳnh Ngọc Dư cho rằng sự bền bỉ là bí quyết để vận động tốt hơn

Khi không còn bị ám ảnh bởi những con số hay mục tiêu quá lớn, người tập sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực: cơ thể linh hoạt hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và năng lượng được cải thiện theo thời gian. Chăm sóc bản thân không còn là nghĩa vụ, mà là cách bạn tích lũy sức bền cho những trải nghiệm dài hạn.

Khi công nghệ giúp “đọc vị” và thiết lập lộ trình sống khỏe toàn diện

Ở góc độ y khoa, ThS.BS Đỗ Doãn Bách, bác sĩ công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng lối sống hiện đại với cường độ làm việc cao, stress kéo dài đi kèm thói quen sinh hoạt, vận động thiếu cân bằng có thể âm thầm ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe tổng thể nếu không được theo dõi đúng cách.

Thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng, bác sĩ khuyến nghị người trẻ nên chủ động quan sát những yếu tố nền tảng như giấc ngủ, mức độ stress, tần suất vận động và duy trì thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong bối cảnh đó, các thiết bị thông minh đóng vai trò như một "giác quan thứ sáu", giúp định lượng hóa sức khỏe thông qua những chỉ số thực tế thay vì phán đoán cảm tính.

Tính năng Sleep Coaching trên Watch8 Series giúp người dùng hiểu rõ chất lượng giấc ngủ

Những thiết bị đeo như Galaxy Watch8 Series trở thành người bạn đồng hành giúp người trẻ chủ động sống khỏe mỗi ngày. Từ việc theo dõi giấc ngủ với Sleep Coaching, quản lý stress, đến cá nhân hóa vận động và dinh dưỡng nhờ AI và Gemini Live, Watch8 Series hỗ trợ xây dựng lối sống cân bằng, để mỗi hoạt động đều phù hợp, an toàn và hiệu quả.

“Là một huấn luyện viên chạy bộ, điều tôi quan tâm không phải là mọi người chạy nhanh đến đâu, mà là xây dựng được kế hoạch tập luyện giúp họ khỏe hơn và sống tốt hơn,” HLV Huỳnh Ngọc Dư nhấn mạnh trong tập phim Voices of Galaxy.

Samsung Health giúp theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng

Song song đó, các dữ liệu trực quan từ Samsung Health về nhịp tim, huyết áp hay tải mạch máu còn giúp theo dõi sức khỏe một cách chủ động, từ đó phòng ngừa những dấu hiệu bệnh lý bất thường. Những báo cáo này trở thành cơ sở nền tảng để bác sĩ hiểu hơn về trạng thái sức khỏe, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp và kịp thời điều chỉnh lối sống.

Tiếp lửa cho hành trình sống khỏe

Một hành trình sống khỏe bền vững luôn cần sự đồng hành để giữ lửa đam mê. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự kết nối của CLB Samsung Galaxy Running Club trong tập 8 Voices of Galaxy.

Khi chia sẻ những nỗ lực cùng nhau, năng lượng tập thể sẽ trở thành đòn bẩy giúp vượt qua những phút giây muốn dừng lại. Sự kết nối này biến việc rèn luyện trở thành một trải nghiệm thú vị, khiến từng bước trên hành trình nâng cấp sức khỏe đều trải đầy niềm vui, sự sẻ chia và khích lệ.

Hành trình sống khỏe trở nên hứng khởi và bền bỉ hơn khi có sự đồng hành từ cộng đồng.

Thông điệp từ hai tập phim Voices of Galaxy không nằm ở những lời kêu gọi mạnh mẽ, mà ở một sự gợi mở rất thực tế: Sức khỏe bền vững được tạo nên từ những lựa chọn chủ động mỗi ngày, bao gồm vận động đều đặn, lắng nghe cơ thể qua dữ liệu, duy trì thăm khám định kỳ và kết nối với cộng đồng cùng chí hướng. Không cần chờ đợi sự hoàn hảo, cũng không cần bắt đầu bằng những thay đổi lớn. Chỉ cần bạn chủ động quan tâm đúng cách, hành trình sống khỏe đã thực sự được khởi động.