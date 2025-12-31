MU hòa bạc nhược đội tệ nhất Ngoại hạng Anh

TPO - Trước CLB đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh với vẻn vẹn 2 điểm nhưng MU lại phải chấp nhận kết quả hòa. Đội bóng này vẫn chưa thể chen chân vào Top 5 giải đấu.

Rạng sáng nay tại vòng 19 Ngoại hạng Anh, MU chỉ phải gặp đội yếu nhất mùa giải hiện tại, thậm chí là yếu nhất lịch sử giải đấu là Wolves. Bởi lẽ, khi chiến dịch đã trôi qua được nửa chặng đường thì Wolves mới chỉ giành 2 điểm, số điểm ít nhất trong lịch sử giải đấu tính giai đoạn cùng kỳ.

Về lý thuyết, MU mạnh vượt trội. Cộng với lợi thế sân nhà, CLB này được kỳ vọng có thể “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Nhưng họ lại bất ngờ vào trận thiếu sinh khí. Trong ngày vắng Bruno Fernandes, các pha tấn công của MU được thực hiện khá lập bập, thiếu ý tưởng.

Phút 27, CLB này đã mở điểm nhờ công Zirkzee. Nhưng phải thừa nhận đó là pha ghi bàn may mắn vì từ chân tiền đạo Hà Lan, bóng đã đập vào hậu vệ Wolves đi đổi hướng, khiến thủ thành đội khách bị bất ngờ.

Wolves gỡ hòa vào cuối hiệp 1

Sau đó, Sesko đánh đầu dội cột dọc bật ra, MU lỡ dịp nhân đôi cách biệt. Và có lẽ Sesko sẽ phải tiếc nuối vì tình huống bỏ lỡ này. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Krejci bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Wolves.

Dĩ nhiên MU không chấp nhận bị chia điểm. Họ đã dồn ép đối thủ nghẹt thở với những pha tấn công nhịp độ cao. Tuy nhiên sau 10 pha hãm thành, tất cả những gì MU có được chỉ là tình huống khiến thủ môn Wolves phải cứu bóng trên vạch vôi ở phút 83 hay pha ghi bàn trong thế việt vị của Dorgu phút 90.

Trận đấu kết thúc, MU chia điểm bạc nhược với Wolves. CLB áo đỏ đã lỡ cơ hội chen chân vào Top 5. Trong loạt trận vừa kết thúc, Chelsea cũng gây thất vọng khi chỉ hòa Bournemouth 2-2.

Ở các trận đấu khác, Newcastle đã dìm Burnley lún sâu vào vùng nguy hiểm bằng thắng lợi 3-1 trong khi Arsenal đã chấm dứt mạch 11 trận toàn thắng của Aston Villa bằng màn vùi dập 4-1. Như vậy, Pháo thủ đã kết thúc năm 2025 với vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh.