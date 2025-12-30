Nhận định MU vs Wolves, 03h15 ngày 31/12: Kỷ lục buồn chờ ‘Bầy sói’

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Wolves, vòng 19 Ngoại hạng Anh lúc 03h15 ngày 31/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Wolves. “Bầy sói” đối mặt với trận thua thứ 26 tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025, kỷ lục của giải đấu.

Nhận định MU vs Wolves

Mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt khi MU gặp lại Wolves lần thứ hai tại Old Trafford trong năm 2025. Ở lần đầu tiên vào tháng 4 năm nay, Wolves như sống trong mơ với sự dẫn dắt của Vitor Pereira. Khi đó, bàn thắng từ quả đá phạt của Pablo Sarabia đã ấn định chiến thắng 1-0 cho Bầy sói ngay tại Old Trafford - chiến thắng thứ 5 tại Premier League trong chuỗi sáu trận thắng liên tiếp lập kỷ lục của CLB - qua đó giúp họ trụ hạng sớm đầy ngoạn mục.

Tuy nhiên, Wolves trở lại Old Trafford 8 tháng sau đó trong một cơn ác mộng, khi phải chịu 11 trận thua liên tiếp - bao gồm cả trận thua 1-4 trong trận lượt đi giữa hai đội hồi đầu tháng này. Hiện tại, Wolves đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm sau 18 trận đấu. Họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng từ đầu mùa và cần đến “phép màu” để ở lại Ngoại hạng Anh mùa sau.

Việc bổ nhiệm Rob Edwards thay thế Pereira hầu như không giúp thay đổi vận mệnh của đội bóng. Cựu HLV của Luton Town và Middlesbrough vẫn chưa thể giành điểm cùng Wolves sau 7 trận đấu. Dù vậy, Wolves ít nhiều cho thấy dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây. Trong chuỗi 7 trận thua liên tiếp dưới thời Rob Edwards, họ có 4 trận thua sát nút. Đáng chú ý trong đó có 2 trận thua ấn tượng cùng với tỷ số 1-2 trên sân Arsenal và Liverpool. Điều này cho thấy Wolves vẫn chưa buông xuôi cho dù gần như chắc chắn họ sẽ xuống hạng mùa tới.

Làm khách tại Old Trafford, Wolves hứa hẹn tạo ra khó khăn tương tự cho đội chủ nhà MU. Dẫu vậy, khả năng họ thoát thua không cao, bởi lẽ Quỷ đỏ đang có phong độ tốt. Trong bối cảnh mất một loạt trụ cột vì chấn thương và CAN Cup 2025, HLV Ruben Amorim quyết định thay đổi sơ đồ chiến thuật và mang đến kết quả bất ngờ. Chiến thắng 1-0 trước Newcastle vừa qua cho thấy các cầu thủ hiện tại của MU phù hợp với hệ thống 4-2-3-1 ra sao.

Ngoài ra, Old Trafford vốn là “hiểm địa” và MU vốn là đối thủ kỵ giơ với Wolves. Lần cuối cùng Wolves thắng 2 trận liên tiếp trên sân đấu này đã diễn ra từ năm 1961. Trong khi tại Ngoại hạng Anh, họ đã thua 8 trong 11 lần gặp Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh.

Một thất bại nữa sẽ là trận thua thứ 26 của Wolves tại Ngoại hạng Anh năm 2025, ngang bằng với kỷ lục về số trận thua trong một năm dương lịch của một đội bóng do Ipswich Town thiết lập cách đây 31 năm. Kỷ lục của Wolves tệ hơn rất nhiều bởi lẽ Ipswich Town chạm cột mốc đó khi Ngoại hạng Anh vẫn còn 22 đội một mùa (thi đấu tổng cộng 42 trận so với 38 trận một mùa hiện nay).

Siêu máy tính Opta dự đoán Man Utd sẽ giành chiến thắng trên sân nhà, với tỷ lệ thắng của họ là 69,8% trong số 10.000 lần mô phỏng trước trận đấu. Cơ hội để Wolves giành được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này chỉ được đánh giá ở mức 13,2%, trong khi tỷ lệ hòa là 17%.

Phong độ MU vs Wolves

Đội hình dự kiến MU vs Wolves

MU: Lammens; Yoro, Heaven, Martinez; Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw; Dorgu, Cunha; Sesko

Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Doherty, J. Gomes, Andre, H. Bueno; Hwang, Mane; Arokodare

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Wolves