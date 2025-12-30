Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Chỉ trong 2 tuần, lượng yêu cầu đặt vé World Cup 2026 nhiều bằng... 300 kỳ World Cup trước'

Thanh Hải
TPO - Trong tiết lộ vừa được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Thể thao Thế giới ở Dubai hôm thứ Hai (29/12), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khiến tất cả phải kinh ngạc với lượng yêu cầu đặt vé khổng lồ cho World Cup 2026.

World Cup 2026 nhận được vô số lời phàn nàn về giá vé quá cao, vượt xa những kỳ World Cup trước. Theo cơ cấu được quy định bởi FIFA, giá vé vòng bảng cao gấp ba lần so với vé World Cup 2022 tại Qatar, trong khi vé rẻ nhất cho trận chung kết ở New Jersey có giá 3.119 bảng Anh (khoảng 93,5 triệu đồng). Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá (FSA) gọi mức giá này là "đáng lên án".

Mặc dù vậy, theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, mức giá quá cao là chuyện đương nhiên bởi nhu cầu quá lớn. "Chúng tôi có từ 6 đến 7 triệu vé đang được bán và chỉ trong 15 ngày, chúng tôi đã nhận được 150 triệu yêu cầu mua vé", Chủ tịch FIFA cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Thể thao Thế giới, "Điều đó có nghĩa, trung bình mỗi ngày có tới 10 triệu yêu cầu đặt vé".

Ông nói tiếp: "Trong gần 100 năm lịch sử World Cup, FIFA đã bán được tổng cộng 44 triệu vé. Như vậy chỉ trong hai tuần, chúng ta có thể lấp đầy lượng khán giả của 300 kỳ World Cup. Hãy tưởng tượng xem. Con số này thật điên rồ, cho thấy sức ảnh hưởng của World Cup lớn đến mức nào".

Chủ tịch FIFA tiết lộ thêm, lượng yêu cầu đặt vé cao nhất đến từ Mỹ, một trong ba chủ nhà của World Cup 2026, tiếp theo là Đức và Vương quốc Anh.

"Bóng đá tồn tại là nhờ vào nguồn thu mà chúng tôi tạo ra từ World Cup, và chúng tôi sẽ tái đầu tư số tiền đó cho bóng đá trên khắp thế giới. Điều này rất quan trọng. Nếu không có FIFA, sẽ không có bóng đá ở 150 quốc gia trên thế giới", ông Infantino nhấn mạnh, bên cạnh tuyên bố Dubai sẽ là nơi tổ chức Lễ trao giải FIFA The Best vào năm tới.

Thanh Hải
