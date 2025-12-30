Nhận định Benin vs Senegal, 02h00 ngày 31/12: Căng thẳng tột độ

TPO - Nhận định bóng đá Benin vs Senegal, Cúp châu Phi 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Benin đang sống trong những ngày tháng đáng nhớ, khi lần đầu tiên nếm trải hương vị chiến thắng tại AFCON và nuôi hy vọng lọt vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, thử thách ở lượt trận cuối vòng bảng mang tên Senegal sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của “Những chú báo”.

Senegal là khắc tinh của Benin.

Nhận định Benin vs Senegal

Hành trình của Benin tại AFCON lần này đang mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá nước này. Đội tuyển mang biệt danh “Những chú báo” cho thấy sự trưởng thành rõ rệt qua từng trận đấu.

Trong suốt gần hai thập kỷ góp mặt tại các vòng chung kết AFCON, Benin luôn bị ám ảnh bởi những kết quả thất vọng. Kể từ lần đầu tiên dự giải năm 2004, họ chưa từng biết đến cảm giác chiến thắng, liên tiếp rời giải với những trận hòa và thất bại nối dài. Phải đến ngày 27/12 vừa qua, lịch sử mới thực sự sang trang khi Benin đánh bại Botswana. Đó là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển này tại AFCON.

Chiến thắng ấy càng trở nên ý nghĩa nếu nhìn lại trận ra quân không mấy suôn sẻ trước CHDC Congo. Ba điểm quý giá giúp Benin nuôi hy vọng đi tiếp và giữ quyền tự quyết trước lượt trận cuối. Tại Morocco, Benin đang thể hiện bộ mặt kỷ luật và chặt chẽ hơn nhiều so với các kỳ AFCON trước. HLV Gernot Rohr kiên định với bộ khung đội hình ổn định, ưu tiên tính tổ chức và sự chắc chắn, điều đã giúp đội bóng hạn chế tối đa sai lầm.

Benin vẫn đang chơi rất tốt tại AFCON 2025.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Senegal bước vào lượt trận cuối bảng D với bốn điểm sau hai lượt trận, đủ để họ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Pape Thiaw khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 3-0 trước Botswana. Trước CHDC Congo, Senegal tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Dù bị dẫn bàn từ sớm, họ không hề nao núng và tìm được bàn gỡ nhờ công của Sadio Mane.

Sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Mane, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly hay Idrissa Gueye, Senegal vẫn được xem là một trong những tập thể đáng gờm nhất giải. Mục tiêu của họ ở trận đấu với Benin không chỉ là giành quyền đi tiếp, mà còn hướng tới ngôi đầu bảng để có lợi thế ở vòng knock-out.

Với sự chênh lệch về kinh nghiệm, lực lượng và phong độ, Senegal rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Benin bước vào trận đấu này với tinh thần không còn gì để mất, cùng khát khao tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử tại AFCON. Chính điều đó hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đối đầu không hề dễ dàng cho Senegal.

Phong độ, lịch sử đối đầu Benin vs Senegal

Benin chỉ thắng 4/11 trận đấu trong năm 2025, nhận tới 5 thất bại và có 1 trận hòa.

Senegal có phong độ rất ấn tượng với thành tích thắng 8, hòa 3, thua 1 trong năm nay.

Senegal và Benin đã gặp nhau 10 lần. “Những chú sư tử Teranga” bất bại với 7 chiến thắng và hòa 3 trận.

Đội hình dự kiến Benin vs Senegal

Benin có lực lượng tốt nhất.

Bên phía Senegal, Ismaila Sarr bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tidjani, Roche; D'Almeida, Dodo, Imourane, Tosin, Olaitan; Mounie.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye, I. Ndiaye; I. Sarr, Mane, Jackson.

Dự đoán tỷ số Benin 1-2 Senegal