Nhận định Zambia vs Morocco, 2h00 ngày 30/12: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Zambia vs Morocco, vòng bảng CAN 2025, lúc 2h00 ngày 30/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Zambia phải thắng Morocco để sáng cửa vượt qua vòng bảng CAN 2025. Trong khi đó, Morocco đã rất sáng cửa đi tiếp.

Nhận định trước trận Zambia vs Morocco

Tại bảng A, Morocco đang dẫn đầu với 4 điểm. Mali, Zambia lần lượt xếp sau với 2 điểm. Với việc có 2 đội của mỗi bảng đi tiếp vào vòng 16 đội, cùng 4 suất vé vớt cho đội xếp 3 đạt thành tích tốt, Morocco đã chắc chắn vào vòng trong. Bên kia chiến tuyến, Zambia phải thắng Morocco để tự định đoạt số phận. Nếu Zambia hòa, họ phải đợi Mali sẩy chân ở trận còn lại, hoặc chờ vào kịch bản phức tạp để là đội đứng thứ 3 có suất vào vòng trong.

Morocco giành 4 điểm nhưng màn trình diễn của ứng viên vô địch chưa thật sự thuyết phục. Các CĐV của Morocco không hài lòng khi đội nhà bị Mali cầm hòa 1-1, do đó không thể sớm vượt qua vòng bảng để giữ sức cho trận cuối. Trước đó, cách Morocco thắng Comoros cũng không mãn nhãn như chờ đợi.

Những ngôi sao triệu đô của Morocco chưa vào "form" tại CAN 2025. Đó là vấn đề với Morocco và trận đối đầu Zambia là cơ hội cuối cùng để họ chấn chỉnh lực lượng, tạo động lực để bước vào các trận căng thẳng ở vòng knock-out.

Theo dự đoán từ siêu máy tính, Morocco nắm tỷ lệ thắng 68%, trong khi cửa giành 3 điểm cho Zambia chỉ là 10,1%. Đây là điều dễ hiểu bởi Morocco sở hữu lực lượng vượt trội và còn nguyên khao khát chiến thắng. Hướng tới trận hòa là điều khả dĩ cho Zambia lúc này.

Phong độ, thành tích đối đầu Zambia vs Morocco

Zambia không thắng trong 5 trận gần đây (2 hòa, 3 thua). Ngược lại, Morocco đang có phong độ tốt hơn hẳn với 4 thắng, 1 hòa trong 5 trận gần nhất, ghi trung bình 1.8 bàn mỗi trận và chỉ thủng lưới 0.2 bàn/trận.

Về thành tích đối đầu, Morocco hoàn toàn vượt trội. Morocco thắng cả 5 trận gần nhất gặp Zambia, trong đó có chiến thắng 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Thông tin lực lượng Zambia vs Morocco

Zambia có đầy đủ lực lượng để chơi một trận quan trọng nhất ở CAN 2025. Về phía Morocco, họ có thể đón sự trở lại của trụ cột Achraf Hakimi, nhiều khả năng hậu vệ PSG vào sân từ ghế dự bị. Trong khi đó, Romain Saiss và Hamza Igamane khó hồi phục chấn thương bắp chân để ra sân trận này.