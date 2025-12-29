Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Zambia vs Morocco, 2h00 ngày 30/12: Không còn đường lùi

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Zambia vs Morocco, vòng bảng CAN 2025, lúc 2h00 ngày 30/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Zambia phải thắng Morocco để sáng cửa vượt qua vòng bảng CAN 2025. Trong khi đó, Morocco đã rất sáng cửa đi tiếp.

morocco.jpg

Nhận định trước trận Zambia vs Morocco

Tại bảng A, Morocco đang dẫn đầu với 4 điểm. Mali, Zambia lần lượt xếp sau với 2 điểm. Với việc có 2 đội của mỗi bảng đi tiếp vào vòng 16 đội, cùng 4 suất vé vớt cho đội xếp 3 đạt thành tích tốt, Morocco đã chắc chắn vào vòng trong. Bên kia chiến tuyến, Zambia phải thắng Morocco để tự định đoạt số phận. Nếu Zambia hòa, họ phải đợi Mali sẩy chân ở trận còn lại, hoặc chờ vào kịch bản phức tạp để là đội đứng thứ 3 có suất vào vòng trong.

Morocco giành 4 điểm nhưng màn trình diễn của ứng viên vô địch chưa thật sự thuyết phục. Các CĐV của Morocco không hài lòng khi đội nhà bị Mali cầm hòa 1-1, do đó không thể sớm vượt qua vòng bảng để giữ sức cho trận cuối. Trước đó, cách Morocco thắng Comoros cũng không mãn nhãn như chờ đợi.

Những ngôi sao triệu đô của Morocco chưa vào "form" tại CAN 2025. Đó là vấn đề với Morocco và trận đối đầu Zambia là cơ hội cuối cùng để họ chấn chỉnh lực lượng, tạo động lực để bước vào các trận căng thẳng ở vòng knock-out.

Theo dự đoán từ siêu máy tính, Morocco nắm tỷ lệ thắng 68%, trong khi cửa giành 3 điểm cho Zambia chỉ là 10,1%. Đây là điều dễ hiểu bởi Morocco sở hữu lực lượng vượt trội và còn nguyên khao khát chiến thắng. Hướng tới trận hòa là điều khả dĩ cho Zambia lúc này.

Phong độ, thành tích đối đầu Zambia vs Morocco

Zambia không thắng trong 5 trận gần đây (2 hòa, 3 thua). Ngược lại, Morocco đang có phong độ tốt hơn hẳn với 4 thắng, 1 hòa trong 5 trận gần nhất, ghi trung bình 1.8 bàn mỗi trận và chỉ thủng lưới 0.2 bàn/trận.

Về thành tích đối đầu, Morocco hoàn toàn vượt trội. Morocco thắng cả 5 trận gần nhất gặp Zambia, trong đó có chiến thắng 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Thông tin lực lượng Zambia vs Morocco

Zambia có đầy đủ lực lượng để chơi một trận quan trọng nhất ở CAN 2025. Về phía Morocco, họ có thể đón sự trở lại của trụ cột Achraf Hakimi, nhiều khả năng hậu vệ PSG vào sân từ ghế dự bị. Trong khi đó, Romain Saiss và Hamza Igamane khó hồi phục chấn thương bắp chân để ra sân trận này.

Đội hình dự kiến:

Zambia: Mwanza; M Banda, B Sakala, Chanda, Musonda; Tembo, Simukonda; Banda, Kangwa, F Sakala; Daka.

Morocco: Bono; Mazraoui, El Yamiq, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Ben Seghir, Ounahi; Diaz, En-Nesyri, El Khannouss

Dự đoán tỷ số: Zambia 0-2 Morocco.

Hương Ly
#Zambia #Morocco #CAN 2025 #bóng đá #bảng A #vòng trong #thắng trận #Zambia vs Morocco #nhận định Zambia vs Morocco #dự đoán Zambia vs Morocco #tỷ số Zambia vs Morocco

Xem thêm

Cùng chuyên mục