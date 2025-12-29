Nhận định bóng đá Angola vs Ai Cập, 23h00 ngày 29/12: Chủ nhà rời cuộc chơi?

TPO - Nhận định bóng đá trận Angola vs Ai Cập diễn ra vào lúc 23h00 ngày 29/12 trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng châu Phi 2025. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Ai Cập dự báo sẽ loại Angola khỏi cuộc chơi.

Ai Cập đã sớm giành vé trong khi Angola buộc phải thắng nếu không muốn rời cuộc chơi

Nhận định trước trận đấu Angola vs Ai Cập

Ai Cập và Angola bước vào cuộc đối đầu của đôi bên với tâm thái trái ngược nhau. Ai Cập với 6 điểm đã chắc suất đi tiếp ở vị trí nhất bảng thì Angola đang đứng cuối với vỏn vẹn 1 điểm.

Chiến thắng là yêu cầu bắt buộc với đội chủ nhà để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, các yếu tố chuyên môn đều không ủng hộ cho khả năng này, dù đội khách có lý do để giữ sức. Mohamed Salah đang chơi với phong độ rất cao và giàu khát khao chinh phục, Ai Cập cũng sở hữu đội hình cân bằng các tuyến.

Ngược lại, Angola đang cho thấy sự mong manh ở hàng thủ, còn tuyến công cũng chơi mờ nhạt, thiếu sắc nét. Trong 7 lần gặp nhau, lịch sử nghiêng hẳn về phía Ai Cập khi chưa một lần Angola giành chiến thắng.

Lợi thế chủ nhà có thể giúp Angola phần nào đó tự tin hơn, nhưng đây không phải yếu tố quyết định đến kết quả cuộc chơi. Thậm chí, sức ép buộc phải thắng có thể khiến họ trở nên căng cứng trước đối thủ thoải mái về mặt tâm lý.

Thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Angola thắng 2, thua 2 và hoà 1. Ai Cập trong khi đó thắng 3, hoà 1 và thua 1. Hàng tấn công Ai Cập đã ghi bàn trong 4/5 trận gần đây nhất, trong đó Salah đang chơi thăng hoa.

Bốn lần gặp nhau gần đây nhất, Ai Cập thắng 2 và hoà 2. Ở lần đối đầu này, Ai Cập thiếu Hany vì án treo giò còn Angola không thể dùng Zini vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Angola vs Ai Cập

Angola (3-1-4-2): Marques; Clinton Mata, Gaspar, Buatu; Show; Zito Luvumbo, Fredy, Maestro, To Carneiro; Dala, Nzola.

Ai Cập (4-2-3-1): El Shenawy; Adel, Ibrahim, Abdelmaguid, Fatouh; Attia, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet; Mohamed

Dự đoán tỷ số: Angola 0-1 Ai Cập