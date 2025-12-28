Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tín hiệu tích cực cho bóng bàn trẻ Việt Nam

Tiểu Phùng
TPO - Đội bóng bàn trẻ Việt Nam vừa kết thúc hành trình ở giải Mỹ mở rộng với thành tích 2 HCB, 1 HCĐ, kết quả tích cực của chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày.

anh-chup-man-hinh-2025-12-28-luc-172007.png
Bóng bàn Việt Nam cần chuẩn bị sớm lực lượng kế cận để tiếp bước lứa Đinh Anh Hoàng, Mai Ngọc

Mạnh Lương và Tuấn Anh là 2 VĐV có màn thể hiện tốt ở giải đấu có ý nghĩa tập huấn, cọ xát để tích luỹ kinh nghiệm cho đội bóng bàn trẻ Việt Nam. Trước đó ở Giải bóng bàn Mỹ mở rộng năm 2024, 2 VĐV Đỗ Lê Vân Chi, Đỗ Lê Vân Linh đã vượt qua đối thủ Emily Quan, Abigail Yu (Mỹ) với tỉ số 3-2 để giành HCV nội dung đôi nữ lứa tuổi U17.

Các chuyến tập huấn nước ngoài bao gồm Mỹ đã đem lại kết quả tích cực cho bóng bàn Việt Nam. Những tay vợt hàng đầu như Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc...đều từng tập huấn ở Mỹ. Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng chính là bộ đôi đem về tấm HCV lịch sử ở nội dung đôi nam nữ tại SEA Games 32 (Campuchia).

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-154637.png

Tại SEA Games 33 vừa kết thúc ở Thái Lan, thành tích cao nhất của bóng bàn Việt Nam là tấm HCB nội dung đồng đội nam. Đinh Anh Hoàng và các đồng đội đã thua Singapore với Quek Izaac quá xuất sắc.

Kết thúc đại hội thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ cho biết bóng bàn sẽ cần đẩy mạnh đầu tư cho các tay vợt trẻ nhằm chuẩn bị cho cuộc đua với các đối thủ trong khu vực. Các tay vợt trẻ sẽ được tạo điều kiện tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế nhiều hơn để tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn.

Tiểu Phùng
