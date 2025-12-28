Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Hơn 1.000 người tham gia giải chạy Vì cộng đồng không ma túy

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 28/12, tại phường Rạch Giá, Công an tỉnh An Giang tổ chức giải chạy Marathon Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy, thu hút hơn 1.000 vận động viên và người dân tham gia. Giải chạy để lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp, ma túy mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, len lỏi vào đời sống xã hội. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tinh thần, tương lai của mỗi cá nhân, còn dẫn đến nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh, trật tự và để lại những hệ lụy nặng nề cho xã hội.

z7373080064024-4ebab1c6c747ccbc14f68cf28fe8486c-9012.jpg
Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Từ thực tế đó, Đại tá Nguyễn Nhật Trường mong muốn, công tác phòng, chống ma túy không chỉ nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, đoàn viên, thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang mong muốn, sau giải chạy, mỗi người tham gia sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, không tệ nạn.

Theo Ban Tổ chức, giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao, còn tuyên truyền pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, từ đó chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài ở hai cự ly 3km và 5km trong không khí sôi nổi, hào hứng.

z7373080064019-3586381720228cfb8d00c9f3e7dfcd6b.jpg
Vận động viên tham dự lễ khai mạc.

Tham gia giải chạy, em La Trần Gia Bảo, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ, giải chạy là trải nghiệm ý nghĩa, giúp đoàn viên, thanh niên và sinh viên thể hiện vai trò xung kích trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo Gia Bảo, khi người trẻ chủ động lựa chọn lối sống lành mạnh và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước tệ nạn ma túy.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích các cự ly.

z7373080064021-af85a7f68bb6e761235785c72f19369d-8448.jpg
z7373080064026-49a19225959099a8c7c42e331eb8f962-6194.jpg
Vận động viên tham gia giải chạy “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”.
z7373080064023-fb2436c3c6d6dc74219685b43f89ff5c.jpg
Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao giải Nhất cự ly 5km cho em Nguyễn Văn Khang, sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Vũ.
Nhật Huy
#An Giang #giải chạy #Marathon #không ma túy #vì cộng đồng #công an

