Nhận định Atalanta vs Inter, 02h45 ngày 29/12: Thắng là thói quen

TPO - Nhận định bóng đá Atalanta vs Inter, vòng 16 Serie A 2025/26 lúc 02h45 ngày 29/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phong độ trái ngược của hai đội trong những tuần gần đây khiến Atalanta giống như một thử thách khó khăn với Inter, nhưng nếu nhìn vào lịch sử đối đầu sẽ thấy, với Nerazzurri, đánh bại đội bóng vùng Lombardia là một thói quen.

Nhận định trước trận đấu Atalanta vs Inter

Inter bước vào vòng 16 trong sự thất vọng khi trở về tay trắng từ Saudi Arabia. Tại bán kết Siêu Cúp Italia, họ không thể đánh bại Bologna trong 90 phút (hòa 1-1) trước khi thua 2-3 trong loạt luân lưu. Tuột mất danh hiệu đầu tiên của mùa giải, đội quân của HLV Cristian Chivu khiến tất cả nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng ở những trận đấu quan trọng hoặc trước các đối thủ lớn.

Mặc dù vậy, trước các đội bóng bị đánh giá yếu hơn, Nerazzurri dễ dàng áp đảo, như việc họ đánh bại Venezia 5-1 để tiến vào tứ kết Coppa Italia hoặc hạ Como 4-0 để củng cố vị trí đầu bảng Serie A. Thế nên sẽ không nghi ngờ gì về việc Inter sẽ giành chiến thắng trong chuyến làm khách tới Lombardia đêm nay.

Đúng là Atalanta đang có phong độ ấn tượng trong một tháng trở lại đây để chiếm vị trí thứ 5 trên bảng phân hạng Champions League và trở lại nửa trên BXH Serie A, nhưng họ luôn bị Inter át vía trong các cuộc đối đầu suốt 7 năm qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atalanta vs Inter

Kể từ sau trận thắng 4-1 trên sân nhà vào tháng 11/2018, Atalanta đã không thể đánh bại Inter thêm một lần nào nữa. 15 trận đối đầu đã qua trên mọi đấu trường, họ thua tới 10 và chỉ kiếm được 5 trận hòa. Riêng 8 lần chạm trán gần nhất, Atalanta toàn thua (4 trận mới đây thậm chí không thể ghi bàn trong khi nhận 12 bàn thua).

Một thống kê đáng lưu ý khác, Inter đã thắng 6 trong số 7 trận đấu cuối cùng của năm dương lịch gần đây. Còn Atalanta, họ chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu cuối năm gần nhất. Vậy nên việc đối đầu với Nerazzurri không phải cái kết đẹp cho năm 2025.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Inter

Inter đã chào đón sự trở lại của Hakan Calhanoglu sau chấn thương và Matteo Darmian cũng sẵn sàng xung trận sau vài tuần phải ngồi ngoài. Tuy vậy, hậu vệ kỳ cựu Francesco Acerbi vẫn vắng mặt cùng hậu vệ cánh Denzel Dumfries và tiền đạo người Pháp Yoan-Ange Bonny.

Bên phía Atalanta mất Ademola Lookman vì tham dự CAN Cup, trong khi Berat Djimsiti, Mitchel Bakker và cựu hậu vệ Inter, Raoul Bellanova tiếp tục nghỉ dài hạn.

Đội hình dự kiến Atalanta vs Inter Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Dự đoán tỷ số Atalanta 0-2 Inter