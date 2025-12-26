Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nguyễn Hoàng Đức đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2025

TPO - Nguyễn Hoàng Đức vượt qua Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc giành giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Hoàng Đức chỉ còn kém kỷ lục gia Thành Lương 1 lần đoạt QBV Việt Nam

Không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu, Nguyễn Hoàng Đức đã lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp với thành tích cá nhân nổi bật trong năm 2025. Sau khi góp công lớn đưa Ninh Bình FC thăng hạng V-League, Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải 2025/26.

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Hoàng Đức đã ghi 5 bàn, kiến tạo 6 bàn khác chỉ sau 11 vòng đấu đầu tiên ở V-League. Theo thống kê, tiền vệ này tham gia trực tiếp vào 42% tổng số bàn thắng của Ninh Bình, đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng này chiếm ngôi đầu bảng với thành tích bất bại (thắng 8, hòa 3).

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thi đấu không thực sự thành công và có ít giải đấu trong năm 2025, thành tích của Hoàng Đức tại V-League giúp anh nổi trội hơn các ứng cử viên còn lại. Đối thủ “nặng ký” nhất của Hoàng Đức là Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn đặc biệt ở tuyển U22/U23 Việt Nam nhưng không thực sự bùng nổ ở cấp CLB.

Tính riêng ở V-League, Đình Bắc ra sân 9 lần nhưng chưa có bàn thắng nào. Cho dù vẫn đóng góp đáng kể vào lối chơi của CLB Công an Hà Nội, nhưng Đình Bắc không thể so sánh với Hoàng Đức về các con số thống kê kể trên.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải thi đấu ổn định hơn ở cả hai đấu trường V-League và AFC Champions League Two 2025/26. Tuy nhiên, vai trò của tiền vệ này có phần mờ nhạt vì sự nổi trội của bộ đôi tân binh Leo Artur và Alan.

Chính vì vậy, giới mộ điệu không bất ngờ khi Nguyễn Hoàng Đức được vinh danh. Đây là lần thứ 3 cựu tiền vệ của Thể Công Viettel giành Quả bóng vàng Việt Nam, sau các lần vào năm 2021 và 2023. Đáng chú ý, đây là năm thứ 5 liên tiếp mà Hoàng Đức lọt vào tốp 3 giải thưởng cao quý này. Năm 2022, anh về thứ 3 trong khi năm 2024 anh đoạt Quả bóng bạc sau Nguyễn Tiến Linh.

Ở giải thưởng dành cho nữ, Nguyễn Thị Bích Thùy giành “vàng” với số phiếu 360, bỏ khá xa người về nhì là Phạm Hải Yến (198). Bích Thùy có năm thi đấu đầy cảm xúc, và cô chính là người bị từ chối bàn thắng hợp lệ ở trận chung kết SEA Games 33 vừa qua.

A Phi
#Quả bóng vàng Việt Nam #Nguyễn Đình Bắc #Nguyễn Hoàng Đức #Nguyễn Quang Hải #Nguyễn Thị Tuyết Dung

