Nhận định MU vs Newcastle, 03h00 ngày 27/12: Tập sống không Bruno

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Newcastle, vòng 18 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Newcastle. Quỷ đỏ sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mà không có đội trưởng Bruno Fernandes.

MU mất Bruno Fernandes ít nhất 1 tháng. Ảnh: AP

Nhận định MU vs Newcastle

Mùa này, MU gần như chỉ phải tập trung vào Ngoại hạng Anh. Họ không có vé dự Cúp châu Âu và bị loại ngay sau trận đầu tiên ở Carabao Cup. So với các đội bóng lớn khác, lịch thi đấu của MU nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn gặp vấn đề về lực lượng đúng vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Khi bóng đá Anh bước vào chặng “hành xác” dịp Giáng sinh và năm mới, MU mất đội trưởng Bruno Fernandes vì chấn thương. Cho dù thường xuyên gây tranh cãi, nhưng Bruno vẫn luôn được thừa nhận là cầu thủ quan trọng nhất với MU hiện tại. Không có ngôi sao người Bồ Đào Nha, Quỷ đỏ sẽ mất đi nguồn năng lượng và sự sáng tạo ở giữa sân.

Theo thống kê của Opta, Bruno là cầu thủ tham gia vào nhiều pha dứt điểm từ tình huống mở hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh mùa này. MU cũng không thắng trận nào trong 7 trận đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2022/23 đến nay mỗi khi thiếu Bruno Fernandes ở đội hình xuất phát. Họ thua 6 trận trong đó (hòa 1) và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn.

Chấn thương của Bruno càng nghiêm trọng hơn khi MU mất Bryan Mbeumo và Amad Diallo vì CAN 2025. Bộ đôi này cùng nhau tạo nên sức mạnh đáng nể cho Quỷ đỏ ở cánh phải, và bây giờ, HLV Ruben Amorim đối mặt bài toán siêu khó: tìm người thay thế Diallo, Mbeumo cùng Bruno.

Trong bối cảnh tiền đạo đắt giá Sesko vẫn vô duyên, hàng công MU sẽ phải dựa hết vào một tân binh khác là Matheus Cunha . Cầu thủ người Brazil đã ghi bàn vào lưới Villa và lẽ ra đã có thể ghi thêm bàn thứ hai, khi anh đánh đầu chệch khung thành từ một đường chuyền của Patrick Dorgu ở những phút cuối trận.

Cunha hiện đã ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau khi chỉ ghi được một bàn trong 12 trận đầu tiên cho United. Tiền đạo này có trung bình 4,1 cú sút mỗi 90 phút tại Premier League mùa này – nhiều nhất trong số các cầu thủ đã chơi ít nhất 400 phút. Anh cũng xếp thứ ba về số cú sút trúng đích mỗi 90 phút (1,6).

Dù vậy, MU không chỉ gặp vấn đề về hàng công. Ở phía dưới, hàng thủ của họ cũng mong manh hơn bao giờ hết khi Maguire và De Ligt cùng chấn thương. Những cái tên đóng thế là Heaven và Yoro thay nhau mắc lỗi trong các trận gần đây và không tạo ra sự an toàn cần thiết.

Với các vấn đề lớn như vậy, khả năng MU đánh bại Newcastle ở trận đấu sớm vòng 18 không cao, ngay cả khi có lợi thế sân nhà.

Hiện tại, MU đang đứng trên Newcastle 4 bậc với 3 điểm nhiều hơn, nhưng họ thậm chí thiếu ổn định hơn đối thủ. Chích chòe chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất (hòa 3, thắng 3) và có thành tích đối đầu tốt trước Quỷ đỏ dưới thời Eddie Howe. Lối chơi quyết liệt, giàu năng lượng của họ có thể phá tan hệ thống của đội chủ sân Old Trafford - đặc biệt khi Bruno vắng mặt.

Phong độ MU vs Newcastle