MU được tặng 'quà Giáng sinh' trị giá nửa tỷ USD

TPO - Tỷ phú Phần Lan, Thomas Zilliacus, vừa gửi đến MU một đề nghị tài trợ trị giá 500 triệu USD. Ông tin rằng mình sẽ giúp đội bóng yêu thích có thêm tiền để mua sắm.

MU sẽ có thêm tiền để mua sắm

2 năm trước, khi đấu thầu mua lại Manchester United, Thomas Zilliacus tự xác định rằng nguồn lực tài chính của mình không thể so sánh với các ông trùm dầu mỏ Trung Đông, và sức hút cá nhân của ông cũng không mạnh bằng tỷ phú Jim Ratcliffe.

Vì vậy, ông đề xuất một thỏa thuận cho phép người hâm mộ MU sở hữu cổ phần và tham gia vào các quyết định quan trọng. Nếu đề xuất này được thông qua, Thomas Zilliacus sẽ đầu tư vào đội bóng với tư cách một NHM. Tuy nhiên, gia đình Glazer cuối cùng đã bác đề xuất trên. Họ chọn tỷ phú Ratcliffe.

Thất bại song tình cảm mà Thomas Zilliacus dành cho MU vẫn không hề phai nhạt. 2 năm sau, ông gõ cửa MU để mang tới một thỏa thuận tài trợ béo bở, vẫn hy vọng có thể gia nhập vào bộ máy quản lý đội bóng.

Theo đó, vị tỷ phú Phần Lan đề nghị MU một bản hợp đồng tài trợ trị giá 500 triệu USD trong 5 năm. Nếu thương vụ được ký kết, nó sẽ trở thành vụ tài trợ béo bở thứ 2 lịch sử MU sau hợp đồng tài trợ áo đấu của Chevrolet (tổng cộng 559 triệu USD trong 7 năm).

Tỷ phú Thomas Zilliacus

Con số 500 triệu USD là mơ ước với bất cứ đội bóng nào ở thời điểm này. Ông nói về thương vụ: "Tôi đã quyết định đề nghị Manchester United một hợp đồng tài trợ thông qua tập đoàn của tôi, XXI Century Capital Group. Tôi muốn tặng một món quà Giáng sinh cho United.

Đối với tôi, điều quan trọng không phải là sở hữu thứ gì đó. Không phải là có một chiếc cúp để khoe khoang. Điều quan trọng là làm thế nào để United trở nên mạnh mẽ về tài chính, để họ có thể trở thành CLB số một, không chỉ ở Anh mà còn ở châu Âu".

Zilliacus cũng khẳng định rằng ông muốn được làm việc cùng với Ratcliffe tại MU. Vị doanh nhân này nói thêm: "Tôi rất muốn được làm việc với Sir Jim Ratcliffe. Khi ba chúng tôi, Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim và tôi, đang đấu thầu mua United, tôi đã nói thay vì chỉ cố gắng trả giá cao hơn và làm cho gia đình Glazer giàu có hơn, tại sao chúng ta không hợp tác với nhau vì lợi ích của CLB”.