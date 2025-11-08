MU thoát thua phút cuối trên sân Tottenham Hotspur

TPO - Mbeumo ghi bàn thắng đưa MU vươn lên dẫn sớm trong hiệp 1 nhưng Quỷ đỏ không bảo toàn được thành quả khi để Tottenham Hotspur phá lưới liền 2 bàn những phút cuối hiệp 2. MU chỉ giữ được 1 điểm với pha đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ cuối của de Ligt, qua đó giành kết quả hoà 2-2.

report Hết giờ 90+7': Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ, đều bằng đầu, đã khép lại trận đấu kịch tính giữa MU và Tottenham với kết quả hòa 2-2. report VÀO!!! MU gỡ hòa phút bù giờ cuối 90+6': Trong tình huống phạt góc, cậu vệ De Ligt bật cao đánh đầu chính xác từ đường treo bóng của Fernandes, gỡ hòa 2-2 cho MU. report VÀO!!! Tottenham nâng tỷ số lên 2-1 90+2': Cú sút cực mạnh của Odobert từ ngoài khu vực cấm địa chạm nhẹ vào đầu Richarlison, làm bóng đổi hướng và đi vào lưới, gỡ hòa cho MU. Richarlison nhận thẻ vàng vì cới áo ăn mừng, nhưng điều đó không quan trọng vì bàn thắng mang về 3 điểm cho Spurs. report Bù giờ 90: Hiệp 1 có 6 phút bù giờ! report Tottenham thực hiện sự thay đổi cuối cùng 88': Danso vào sân thay cho Romero report Van de Ven cứu nguy 87': Trung vệ người Hà Lan tung ra pha tắc bóng chuẩn xác và kịp thời, chặn đứng Sesko đang băng xuống trong vòng cấm, khép lại pha phản công nhanh nguy hiểm của MU. report VÀO!!! Tottenham gỡ hòa 84': Chỉ 4 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Tel đã mang về bàn gỡ hòa cho Spurs. Anh đón đường tạt từ cánh trái, xoay người khéo léo rồi tung cú sút làm bó tay thủ thành MU. report MU thực hiện sự thay đổi cuối cùng 80': Dalot vào sân thay cho Dorgu, khép lại loạt thay người của đội khách. report Tottenham thay 2 người 79': Bentancur và Tel được tung vào sân thay cho Simons và Palhinha. report Palhinha nhận thẻ vàng 76': Cầu thủ của Tottenham bị rút thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Dorgu. report Amorim thực hiện 3 sự thay đổi cùng lúc 72': Yoro, Ugarte và Mount lần lượt vào sân thay cho Maguire, Casemiro và Cunha. report Fernandes sút bóng vọt xà 70': Đội trưởng Fernandes khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền của Amad rồi tung cú sút, nhưng bóng bay vọt khung thành Tottenham. report Tottenham thực hiện sự thay đổi thứ hai 67': HLV Thomas Frank tung Udogie vào sân thay cho Porro. report Lưới MU rung lên 63': Richarlison thực hiện đường chuyền thông minh cho Johnson trong khu vực cấm địa. Johnson đệm bóng cận thành vào lưới MU, nhưng trợ lý trọng tài lập tức phất cờ báo việt vị. report MU thực hiện sự thay đổi đầu tiên 59': HLV Amorim đưa Sesko vào thay thế Mazraoui. report Lammens chơi xuất sắc 57': Thêm một pha cản phá xuất sắc của thủ môn MU. Lammens bay người về phía bên trái để cản phá cú sút căng của Palhinha từ khoảng gần. report Lammens cứu thua 54': Thủ môn Lammens xuất sắc cứu thua với phản xạ nhanh, dùng chân phải chặn đứng cú dứt điểm cận thành của Romero. report Casemiro bị đau 50': Tiền vệ Casemiro của MU ngã xuống sau một pha va chạm với cầu thủ Tottenham. Tuy nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. report Richarlison lỡ cơ hội 47': Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Richarlison băng vào dứt điểm. Nhưng Harry Maguire kịp thời can thiệp, phá bóng trước khi tiền đạo của Tottenham chạm được bóng. report Hiệp 2 bắt đầu! 46': Tottenham thực hiện sự thay đổi người. Tiền đạo Odobert vào sân, thay thế Kolo Muani. report Hết hiệp 1 45+1': Johnson chuyền bóng cho Porro bên cánh phải, nhưng đường tạt của Porro bay qua xà ngang và ra ngoài. Sau tình huống này, trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ report Tottenham lỡ cơ hội 40': Spence tung đường chuyền vào khu vực cấm địa cho Richarlison, nhưng tiền đạo người Brazil lại không thể kiểm soát bóng thành công. report Romero nhận thẻ vàng 34': Cầu thủ của Tottenham bị trọng tài rút thẻ vàng sau pha tắc bóng nguy hiểm với Dorgu. report VÀO!!! MU mở tỷ số 32': Amad Diallo thực hiện đường treo bóng bằng chân trái đầy tinh tế từ cánh phải, hướng về vòng cấm Tottenham. Mbeumo băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho MU. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh sau 11 trận ở Premier League mùa này. report Johnson nhận thẻ vàng 28': Johnson phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với De Ligt. Ngay sau đó, ở tình huống phạt góc, Porro kịp thời phá bóng sau đường tạt từ góc trái của Fernandes. report Phạt góc cho MU 22': Cú dứt điểm của Cunha đưa bóng chạm một cầu thủ Tottenham và đi hết đường biên, mang về một quả phạt góc cho MU. Fernandes thực hiện quả tạt, nhưng bóng đã bị phá ra. report Sarr sút bóng vọt xà 18': Ở tình huống phối hợp đá phạt góc, Sarr sút bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens của MU. report Cơ hội cho Richarlison 16': Simons chuyền cho Johnson bên cánh phải, trước khi anh tạt bóng vào khu vực cấm địa cho Richarlison. Tiền đạo Tottenham bật cao đánh đầu nhưng không chạm được bóng. report Muani bị đau 11': Tiền đạo Kolo Muani của Tottenham đã ngã xuống sau một pha va chạm với Maguire. May mắn là anh ổn và tiếp tục thi đấu được. report Mbeumo việt vị 6': Mbeumo bứt tốc bên cánh trái để đón đường chuyền dài của Fernandes, nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị. report Pha phạt góc đầu tiên 3': Một phút thiếu tập trung của thủ môn Lammens tạo cơ hội cho Tottenham được hưởng quả phạt góc. Porro thực hiện đường tạt vào khu vực cấm địa, nhắm tới Kolo Muani đang băng lên, nhưng bóng lại đi quá cao và ra ngoài sân. report Trận đấu bắt đầu! Trọng tài Samuel Barrott nổi còi bắt đầu trận đấu giữa Totenham và MU. Đội chủ nhà Tottenham ra sân trong trang phục truyền thống trắng - xanh, còn đội khách MU xuất hiện với trang phục đỏ - trắng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Thành tích đối đầu Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 204 lần trong lịch sử, MU thắng 96 trận, Tottenham thắng 57 trận và 51 trận kết thúc với tỷ số hòa. Dù đã toàn thắng cả hai lượt trận trước MU ở Premier League mùa trước, Tottenham chỉ thắng 4 trong 12 lần chạm trán gần nhất với “Quỷ đỏ” tại giải đấu này, trong đó 3/5 chiến thắng gần nhất của Spurs lại diễn ra ngay tại Old Trafford. Không chỉ đánh bại United 1-0 ở chung kết Europa League mùa trước, Spurs còn vượt qua đối thủ này 4-3 trong trận tứ kết Cúp Liên đoàn đầy kịch tính trên sân nhà. Lần gần nhất MU đánh bại Tottenham đã diễn ra từ tháng 10/2022, với chiến thắng 2-0 trên sân Old Trafford. report Maguire trở lại đội hình xuất phát HLV Ruben Amorim thực hiện 3 sự thay đổi so với trận hòa 2-2 với Nottingham Forest tại Premier League. Leny Yoro, Diogo Dalot và Benjamin Šeško bị đẩy lên ghế dự bị, trong khi Harry Maguire, Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu được xếp đá chính. report Tottenham thực hiện 4 sự thay đổi HLV Thomas Frank thực hiện 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận thua 0-1 trên sân nhà trước Chelsea ở vòng đấu trước. Danso, Bentancur, Kudus và Bergvall bị thay thế bởi Romero, Johnson, Simons và Richarlison. report Đội hình xuất phát MU Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Cunha report Đội hình xuất phát Tottenham Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Johnson, Simons, Richarlison; Kolo Muani

Sau khi bị chính khán giả nhà la ó vì thất bại bạc nhược 0-1 trước Chelsea cuối tuần qua, Tottenham đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Copenhagen ở Champions League.

Sau khi dẫn 2-0 và chỉ còn 10 người khi Brennan Johnson nhận thẻ đỏ, Tottenham vẫn khiến người hâm mộ ngất ngây với siêu phẩm solo của Micky van de Ven, trước khi Joao Palhinha ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng ấy giúp Spurs thắp lại niềm tin, nhưng HLV Thomas Frank vẫn tỏ ra thận trọng. “Đội bóng đã tiến thêm một bước, cả về phong cách lẫn đội hình. Nhưng chúng tôi cần chứng minh rằng đây không chỉ là một trận đấu bùng nổ nhất thời", ông chia sẻ.

Hiện Tottenham xếp thứ 6 trên BXH, chỉ kém Liverpool (thứ 3) đúng 1 điểm. Một chiến thắng trước MU sẽ giúp họ lần đầu tiên kể từ mùa 1959/60 thắng Quỷ đỏ ba trận liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh, sau khi đã hoàn tất cú “đúp” mùa trước.

Tuy vậy, các con số lại không ủng hộ đội chủ nhà: Tottenham là CLB thua sân nhà nhiều nhất Premier League trong năm 2025 (9 trận). Trong lịch sử, họ chỉ hai lần để thua sân nhà nhiều hơn vào các năm 1994 và 2003 (10 trận mỗi năm). Bản thân HLV Thomas Frank cũng mới chỉ thắng 3 trong 16 trận sân nhà gần nhất ở Premier League (hòa 4, thua 9), tính cả giai đoạn còn dẫn dắt Brentford.

Ở chiều ngược lại, HLV Ruben Amorim và các học trò đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau giai đoạn mở màn đầy trắc trở. Sau thất bại 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, MU đã thắng liền ba trận ở Premier League trước khi hòa 2-2 với Nottingham Forest cuối tuần qua.

Tại City Ground, dù dẫn trước 1-0 trong hiệp một, Quỷ đỏ bất ngờ để Gibbs-White và Nicolo Savona ghi hai bàn chỉ trong ba phút. Tuy nhiên, Amad Diallo đã sắm vai người hùng khi tung cú vô-lê tuyệt đẹp ở phút 81, giúp đội khách giữ lại một điểm và nối dài chuỗi 4 trận liên tiếp ghi từ hai bàn trở lên.

Amorim, người vừa được đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10, khẳng định: “Các cầu thủ đang cống hiến tất cả, nhưng tôi tin họ vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa". Ông cũng nhấn mạnh rằng đội cần cải thiện thể lực và cường độ thi đấu, điều đã bị sụt giảm trong trận hòa với Forest.

Hiện MU đứng thứ 8, chỉ kém Tottenham và Chelsea về hiệu số. Một kết quả khả quan ở Bắc London sẽ giúp Quỷ đỏ bất bại 5 trận liên tiếp lần đầu kể từ đầu năm 2024, giai đoạn họ cũng từng ghi từ hai bàn trở lên trong 5 trận liền.

Dẫu vậy, thành tích đối đầu lại là nỗi ám ảnh khi MU đã không thắng Tottenham trong 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 5), trong đó thua cả 4 trận gần nhất. Lần cuối cùng có đội thắng Quỷ đỏ 5 trận liền là Liverpool trong giai đoạn 2000 -2002.