Nhận định Celta Vigo vs Barca, 03h00 ngày 10/11: Chật vật qua ải

TPO - Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Barca, vòng 12 La Liga 2025/26 lúc 03h00 ngày 10/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách tới Celta Vigo chắc chắn mang đến nhiều khó khăn cho Barca, bởi đội chủ nhà đang chơi rất thăng hoa. Có thể đội quân của Hansi Flick sẽ giành chiến thắng, song phải rất chật vật.

Nhận định trước trận đấu Celta Vigo vs Barca

Barca vừa có chuyến làm khách ở Champions League không mấy dễ chịu trên đất Bỉ, khi liên tục bị đội chủ nhà Club Brugge dẫn trước và chỉ có thể rời đi với 1 điểm nhờ bàn phản lưới. Bây giờ thầy trò Hansi Flick sẽ quay lại mặt trận La Liga, nơi họ đang kém đội đầu bảng Real 5 điểm. Để khoảng cách không bị nới rộng, đội bóng xứ Catalan buộc phải kiếm trọn 3 điểm trong chuyến hành quân khó khăn khác tới Celta Vigo.

Không may cho Barca, đội quân của Claudio Giraldez đang chơi cực hay, trái ngược hoàn toàn với khởi đầu mùa giải buồn tẻ. Từ vị trí thứ 17 vào cuối tháng 9, Celta đã leo lên thứ 12 và trở thành một tập thể rất khó đánh bại. Vì vậy, với sự tự tin cao độ, đội chủ nhà sẽ tìm cách tận dụng những vấn đề về phòng ngự của Barca để hy vọng kéo dài mạch bất bại.

Quả thực, tuy Blaugrana rất mạnh trong tấn công nhưng hàng thủ đẩy cao đang lộ ra rất nhiều sơ hở. Các học trò của Flick đã để thủng lưới 13 bàn trong 11 trận La Liga, đồng thời vừa mới nhận 3 bàn thua trước Club Brugge đêm thứ Tư. Điều này hứa hẹn làm nên trận đấu nhiều bàn thắng trên sân Estadio de Balaídos. Tuy nhiên, với những ngôi sao lớn luôn biết cách tạo ra sự khác biệt, Barca đủ cơ sở để nghĩ về chiến thắng cuối cùng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Celta Vigo vs Barca

Sau chuỗi 8 trận không thắng khi bắt đầu mùa giải, Celta đang hình thành mạch 8 trận bất bại ở mọi đấu trường, bao gồm 5 chiến thắng gần nhất. Trên sân nhà Estadio de Balaídos, sau trận ra quân thất bại trước Getafe, thầy trò HLV Giraldez đã không thua 7 trận trở lại đây (thắng 2 hòa 5).

Với Barca, họ không thắng 3 chuyến làm khách gần nhất (thua 2 hòa 1), điều chưa từng xảy ra trong năm dương lịch 2025. Dĩ nhiên Flick không mong đợi chuỗi tệ hại này tiếp tục. Cơ sở để họ tin tưởng là chỉ thua Celta 1 trận duy nhất trong 8 lần đối đầu trở lại đây (thắng 5 hòa 2).

Đáng lưu tâm, 10/11 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội (đều ở La Liga) luôn kết thúc với ít nhất 3 bàn, trong đó có tới 7 trận hai đội ghi được ít nhất 4. Nhiều khả năng đêm nay cũng sẽ có rất nhiều bàn thắng xuất hiện ở Estadio de Balaídos.

Thông tin lực lượng Celta Vigo vs Barca

Celta tiếp tục không có sự phục vụ của Williot Swedberg và Javi Rueda do chấn thương, trong khi Hugo Alvarez và Ionut Andrei Radu cũng sẽ vắng mặt. Trên hàng công, Pablo Duran đã ghi hai bàn vào lưới Dinamo Zagreb tại Europa League hồi giữa tuần, nhưng nhiều khả năng tiền đạo này phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Borja Iglesias.

Bên phía Barca, ​​Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Raphinha và Pedri vẫn sẽ vắng mặt, tuy nhiên Joan Garcia và Andreas Christensen có khả năng góp mặt trong đội hình. Tin xấu là Eric Garcia được cho là bị gãy mũi trong trận đấu với Club Brugge, nên Pau Cubarsi dự kiến trở lại vị trí trung vệ. Còn lại, Robert Lewandowski và Dani Olmo đều đã bình phục chấn thương, nhưng cả hai có thể sẽ bắt đầu từ băng ghế dự bị vào Chủ Nhật.

Đội hình dự kiến Celta Vigo vs Barca Celta Vigo: Villar; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Zaragoza Barca: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Torres

Dự đoán tỷ số Celta Vigo 2-3 Barca