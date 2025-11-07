Tâm điểm chuyển nhượng: Galatasaray gây sốc với Messi?

TPO - Galatasaray đặt tham vọng chiêu mộ Lionel Messi theo dạng cho mượn trong lúc siêu sao người Argentina tạm nghỉ ở Inter Miami.

Theo Mirror, Galatasaray lên kế hoạch mượn Messi trong 3 tháng, kéo dài từ tháng 1-4/2026. Đó là thời điểm Messi có quãng nghỉ 3 tháng sau khi hoàn thành giải đấu MLS Cup cùng Inter Miami. Một số nguồn tin tại Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Galatasaray đang huy động các nguồn lực để sẵn sàng trả trọn vẹn lương cho Messi.

Galatasaray tin Messi sẽ cân nhắc đề nghị chuyển nhượng ngắn hạn, với mục tiêu duy trì ra sân để hâm nóng cho World Cup 2026. Nếu Messi và Inter Miami đồng ý cho một thương vụ cho mượn, Galatasaray có thể phải cạnh tranh gắt gao với nhiều CLB khác.

Trong lịch sử, từng có ngôi sao từ giải MLS chuyển nhượng theo hình thức tương tự như David Beckham và Thierry Henry.

Galatasaray đang thống trị giải Thổ Nhĩ Kỳ bằng tiềm lực tài chính dồi dào. CLB này đang sở hữu tiền đạo Victor Osimhen, người được trả mức lương lên đến 250.000 bảng Anh/tuần. Bên cạnh đó, Galatasaray cũng là bến đỗ của Leroy Sane và Ilkay Gundogan ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Messi đã quyết định ký hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028. Khi hoàn thành hợp đồng tại Inter Miami, Messi tròn 41 tuổi. Đó cũng là thời điểm thủ quân tuyển Argentina xem là phù hợp để cân nhắc giải nghệ.

Kỳ chuyển nhượng hè giữa mùa ở châu Âu còn một tháng mới mở cửa, song các CLB đã rục rịch lên kế hoạch tuyển quân. Galatasaray ngỏ lời mượn Messi là thông tin chuyển nhượng gây sốt nhất hiện tại. Tiếp đó, phiên chợ đông của châu Âu được phả thêm hơi nóng từ tương lai của Endrick.

Thần đồng Endrick đang chôn vùi sự nghiệp ở Real Madrid. Từ đầu mùa, Endrick mới ra sân 1 trận ở La Liga và chưa có đóng góp gì. Vì mục tiêu dự World Cup 2026, Endrick phải tìm đường ra đi để có cơ hội ra sân.

Theo Bein Sport, nhiều CLB đang theo dõi sát sao Endrick. Marseille và Lyon đều sẵn sàng chiêu mộ thần đồng Brazil theo dạng cho mượn. Trước đó, truyền thông Anh đưa tin MU đánh tiếng hỏi mượn Endrick nhưng thương vụ nhanh chóng sụp đổ.

Cũng liên quan đến Real Madrid, tương lai của Vinicius Junior bắt đầu khiến báo giới tốn "giấy mực". Theo Bild, ban lãnh đạo Real quyết định bán Vinicius sau khi ngôi sao Brazil phản ứng mạnh mẽ với HLV Xabi Alonso ở trận El Clasico. Mặc khác, Real đang bất lực trong việc tận dụng tài năng của cả Vinicius và Kylian Mbappe.

"Kền kền trắng" ra giá 150 triệu bảng cho CLB nào muốn chiêu mộ Vinicius, có thể xảy ra thương vụ ngay đầu năm mới. Với phí chuyển nhượng khổng lồ và mức lương của Vinicius, hiện chỉ có các CLB tại Saudi Arabia sẵn sàng đáp ứng.