Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tâm điểm chuyển nhượng: Galatasaray gây sốc với Messi?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Galatasaray đặt tham vọng chiêu mộ Lionel Messi theo dạng cho mượn trong lúc siêu sao người Argentina tạm nghỉ ở Inter Miami.

dlbeatsnoopcom-3000-unpik3b5ow.jpg

Theo Mirror, Galatasaray lên kế hoạch mượn Messi trong 3 tháng, kéo dài từ tháng 1-4/2026. Đó là thời điểm Messi có quãng nghỉ 3 tháng sau khi hoàn thành giải đấu MLS Cup cùng Inter Miami. Một số nguồn tin tại Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Galatasaray đang huy động các nguồn lực để sẵn sàng trả trọn vẹn lương cho Messi.

Galatasaray tin Messi sẽ cân nhắc đề nghị chuyển nhượng ngắn hạn, với mục tiêu duy trì ra sân để hâm nóng cho World Cup 2026. Nếu Messi và Inter Miami đồng ý cho một thương vụ cho mượn, Galatasaray có thể phải cạnh tranh gắt gao với nhiều CLB khác.

Trong lịch sử, từng có ngôi sao từ giải MLS chuyển nhượng theo hình thức tương tự như David Beckham và Thierry Henry.

Galatasaray đang thống trị giải Thổ Nhĩ Kỳ bằng tiềm lực tài chính dồi dào. CLB này đang sở hữu tiền đạo Victor Osimhen, người được trả mức lương lên đến 250.000 bảng Anh/tuần. Bên cạnh đó, Galatasaray cũng là bến đỗ của Leroy Sane và Ilkay Gundogan ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Messi đã quyết định ký hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028. Khi hoàn thành hợp đồng tại Inter Miami, Messi tròn 41 tuổi. Đó cũng là thời điểm thủ quân tuyển Argentina xem là phù hợp để cân nhắc giải nghệ.

Kỳ chuyển nhượng hè giữa mùa ở châu Âu còn một tháng mới mở cửa, song các CLB đã rục rịch lên kế hoạch tuyển quân. Galatasaray ngỏ lời mượn Messi là thông tin chuyển nhượng gây sốt nhất hiện tại. Tiếp đó, phiên chợ đông của châu Âu được phả thêm hơi nóng từ tương lai của Endrick.

Thần đồng Endrick đang chôn vùi sự nghiệp ở Real Madrid. Từ đầu mùa, Endrick mới ra sân 1 trận ở La Liga và chưa có đóng góp gì. Vì mục tiêu dự World Cup 2026, Endrick phải tìm đường ra đi để có cơ hội ra sân.

Theo Bein Sport, nhiều CLB đang theo dõi sát sao Endrick. Marseille và Lyon đều sẵn sàng chiêu mộ thần đồng Brazil theo dạng cho mượn. Trước đó, truyền thông Anh đưa tin MU đánh tiếng hỏi mượn Endrick nhưng thương vụ nhanh chóng sụp đổ.

Cũng liên quan đến Real Madrid, tương lai của Vinicius Junior bắt đầu khiến báo giới tốn "giấy mực". Theo Bild, ban lãnh đạo Real quyết định bán Vinicius sau khi ngôi sao Brazil phản ứng mạnh mẽ với HLV Xabi Alonso ở trận El Clasico. Mặc khác, Real đang bất lực trong việc tận dụng tài năng của cả Vinicius và Kylian Mbappe.

"Kền kền trắng" ra giá 150 triệu bảng cho CLB nào muốn chiêu mộ Vinicius, có thể xảy ra thương vụ ngay đầu năm mới. Với phí chuyển nhượng khổng lồ và mức lương của Vinicius, hiện chỉ có các CLB tại Saudi Arabia sẵn sàng đáp ứng.

Hương Ly
#Galatasaray #Messi #chuyển nhượng #Inter Miami #MLS #World Cup #tin chuyển nhượng #vinicius #endrick

Xem thêm

Cùng chuyên mục