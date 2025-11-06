Nhận định Macarthur vs CAHN, 14h45 ngày 6/11: Giữ chặt ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Macarthur vs CAHN, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN đang là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam trên sân chơi châu lục. Đội đang nắm ngôi đầu bảng E và chắc chắn tại Australia, nhiệm vụ của Quang Hải và đồng đội là giữ chặt vị trí của mình.

Nhận định trước trận đấu Macarthur vs CAHN

Tình hình của Macarthur tại đấu trường châu lục không hề lý tưởng. Macarthur đã chơi 3 trận và chỉ xếp thứ 3, ghi 5 bàn, để thủng lưới 3 bàn. Có lẽ không ai nhiều người hâm mộ mong đợi kết quả này vì về lý thuyết, đại diện Australia được coi là cái tên nặng ký nhất bảng E, nơi có CAHN, Taipo và Beijing Guoan.

Cần lưu ý rằng tại giải VĐQG Australia, câu lạc bộ đang đứng ở giữa BXH, thể hiện lối chơi cực kỳ thiếu ổn định. Hàng phòng ngự chắc chắn là điểm yếu nhất của Macarthur, khi họ để thủng lưới quá nhiều bàn.

Macarthur đã thua 3 trong 7 trận gần nhất, còn lại họ hòa 2. Đội bóng này còn lâu mới đạt đến trình độ của các đội bóng hàng đầu. Ví dụ gần đây bao gồm trận thua trước cái tên yếu ở giải quốc nội là Brisbane Roar (0-1) và trận thua đậm trước Newcastle Jets (0-3). Có khả năng màn thể hiện của họ bị ảnh hưởng bởi việc phải thi đấu trên cả 2 mặt trận, nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn.

Đội bóng Australia đã thua trận đầu tiên của mùa giải C2 năm nay. Thất bại bất ngờ trước Tai Po là một cú sốc vì họ trắng tay trước đại diện của Hồng Kông Trung Quốc, nền bóng đá yếu hơn rất nhiều. Macarthur thậm chí còn không thể hiện được sức mạnh của mình trên sân nhà. 9 trận gần nhất tiếp đón các đối thủ, Macarthur chỉ thắng 2, còn lại thua tới 5.

CAHN bất bại 11 trận gần nhất

Phong độ, lịch sử đối đầu Macarthur vs CAHN

Xét về phong độ chung, CAHN rõ ràng mang lại nhiều sự tin tưởng hơn. Đại diện Việt Nam dù bị đánh giá không cao so với Macarthur và Beijing Guoan tại bảng E nhưng lại đang đứng nhất bảng, mở toang cửa vào bán kết.

Thực ra, khoảng cách giữa CAHN và các đội khác không lớn. Họ chỉ hơn Taipo và Macarthur 1 điểm. Chỉ cần 1 vòng đấu là mọi thứ có thể xoay chiều chóng mặt. Nhưng với tình thế hiện tại, Macarthur vẫn khó lạc quan dù họ là chủ nhà ở trận đấu này.

Nên nhớ 11 trận vừa qua, CAHN không thua trận nào. Trong cùng quãng thời gian, CAHN là đội bóng duy nhất ở bảng E bất bại. Hàng phòng ngự của CAHN tỏ ra khá chắc chắn trong những trận đấu gần đây. Họ giữ sạch lưới 5/7 trận vừa qua dù không phải trận nào cũng tung ra sân những lựa chọn tốt nhất ở hàng thủ.

Nhưng các trận gần đây, CAHN bắt đầu cảm thấy rõ “vết hằn” của lịch thi đấu dày đặc. Từ chỗ ghi bàn sòn sòn, 4 trận vừa qua họ chỉ có được 1 trận ghi nhiều hơn 1 bàn. Đây là giai đoạn hàng công đội bóng này trầy trật nhất từ đầu giải. Trước các đội yếu, việc CAHN bảo vệ chiến thắng đang ngày một khó nhọc.

Chắc chắn sẽ có những lời chỉ trích về lối chơi của họ, nhưng người chiến thắng thường không bị phán xét. Không thể nào trải qua một mùa giải dài mà không có những thăng trầm, không thể nào trận nào cũng thắng áp đảo. Do vậy, CAHN vẫn có thể tự hào về chuỗi 11 trận bất bại trên. Nó sẽ trở thành hành trang để họ tự tin làm khách của Macarthur vào chiều nay.