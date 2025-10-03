Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bóng đá châu Á: Việt Nam thắng lớn, Thái Lan thua toàn tập

Đặng Lai
TPO - Loạt trận ở Cúp châu Á đã chứng kiến kết quả trái ngược của các đại diện Việt Nam cũng như Thái Lan. Cả CAHN lẫn Nam Định đều thắng để vươn lên dẫn đầu BXH thì các đội bóng Thái Lan đều thua. Tỷ lệ thua của 4 đại diện xứ chùa vàng là 100%.

2.jpg
CAHN và Nam Định cùng thắng, thậm chí không thua bàn nào

Trước Tai Po vốn bị đánh giá yếu hơn, CAHN đã áp đảo thế trận hoàn toàn và ghi liền 3 bàn thắng. Đội ra về với tỷ số 3-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng E. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định không trải qua 90 phút dễ dàng như vậy.

Dù được gặp một đại diện Hồng Kông Trung Quốc khác là Eastern FC nhưng Thép Xanh Nam Định chỉ có đúng 1 bàn thắng và đó là tình huống tận dụng sai lầm chuyền hỏng của đối thủ. Phút 55, Hansen cướp bóng rồi nhẹ nhàng dứt điểm về góc hiểm ghi bàn duy nhất cho đại diện LPBank V.League 1.

Sau 2 lượt trận, CAHN và Nam Định đều dẫn đầu. CAHN có 4 điểm trong khi Nam Định có 6 điểm trọn vẹn và bứt xa ở cuộc đua giành vé đi tiếp so với Ratchaburi cũng như Eastern FC.

747d3239-144f-4105-9d46-72a607e91ce8.jpg
Các đại diện Thái Lan toàn thua trong lượt trận 2

Trái ngược hoàn toàn, cả 4 đại diện Thái Lan dự Cúp châu Á đều thua khiến họ tụt lại ở cuộc đua kiếm vé. Cùng bảng với Nam Định, Ratchaburi đã gục ngã trước Gamba Osaka. Tỷ số thua 0-2 trước đại diện Nhật Bản khiến Ratchaburi chỉ có được 0 điểm và đối diện nguy cơ bị loại.

Có thể Ratchaburi không phải lá cờ đầu của bóng đá Thái Lan, nhưng 3 ông lớn Buriram, BG Pathum và Bangkok United cũng đều thua. Buriram dễ dàng trắng tay trước FC Seoul mạnh hơn mọi mặt, BG Pathum không thể lấy điểm của Tampines dù đại diện Singapore yếu hơn họ khá nhiều. Và thất vọng nhất chắc chắn là Bangkok United. Đội bóng này được đá sân nhà, gặp đối thủ Indonesia là Bandung. Nhưng vì những sai sót phòng ngự, Bangkok United đã thua 0-2.

Với một nền bóng đá giàu tham vọng như Thái Lan, chắc chắn rất hiếm khi cả 4 đại diện của họ cùng thua trên mặt trận châu lục. Nhưng tối qua, kịch bản tệ hại đã diễn ra khiến cả 4 đại diện xứ chùa vàng đối diện nguy cơ bị loại.

Sự yếu kém của những CLB Thái Lan càng tương phản với phong độ của đại diện Việt Nam, thậm chí 2 CLB Singapore là Tampines và Lion City cũng toàn thắng ở mặt trận châu lục.

Đặng Lai
