Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

CAHN dẫn đầu Cúp C2 châu Á, đẩy CLB Trung Quốc xuống đáy bảng

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lượt trận thứ 2 bảng E Cúp C2 châu Á đã cùng kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về các đội chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN) và Macartur. Như vậy, đại diện Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu.

cahn-tai-po-1-3349.jpg

Trước Tai Po vốn bị đánh giá yếu hơn, CAHN đã áp đảo thế trận hoàn toàn. Đầu tiên ở phút 27, Lê Văn Đô kiến tạo cho Rodrigo Alves băng vào dứt điểm mở tỷ số. 6 phút sau đó, tiền đạo người Brazil ghi cú đúp khi anh tận dụng đường chuyền nhạy cảm từ Leo Artur.

Trận đấu từ đó hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của CAHN. HLV Mano Polking đưa vào sân những nhân tố dự bị nhưng vẫn dễ dàng áp đảo đại diện của Hồng Kông Trung Quốc. Tới phút 89, cầu thủ dự bị Văn Đức lập công để ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Việt Nam.

cahn-tai-po-2-3347.jpg
Alves lập cú đúp cho CAHN

Chiến thắng của CAHN càng có ý nghĩa khi ở trận đầu trước đó, Bắc Kinh Quốc An đã thua Macartur 0-3. Trận thua này phản ánh trình độ hạn chế của đội bóng Trung Quốc. Khác với trận ra quân hòa 2 đều khá may mắn với CAHN, lần này Bắc Kinh Quốc An tung ra sân lực lượng mạnh nhất với những cầu thủ chất lượng đến từ Brazil và Angola.

Họ sử dụng 4 “lính đánh thuê” đến từ nước ngoài thay vì chỉ 1 như trận đấu với đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể khoả lấp khoảng cách về trình độ giữa đội bóng này với đại diện Australia. Cả trận, Bắc Kinh Quốc An gần như chỉ biết phòng ngự và tỷ số thua 0-3 phản ánh trình độ chênh lệch giữa 2 đội.

Như vậy sau 2 loạt trận tại bảng E, CAHN đã vươn lên dẫn đầu với 4 điểm. Họ là đội duy nhất chưa thua trận nào (1 chiến thắng và 1 trận hòa). Vị trí thứ nhì được chia đều cho Macartur và Tai Po trong khi Bắc Kinh Quốc An đứng cuối cùng với chỉ 1 điểm.

Đặng Lai
#CAHN #Cúp C2 châu Á #bóng đá Việt Nam #Macartur #Bắc Kinh Quốc An #Tai Po #bóng đá châu Á #Công an Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục