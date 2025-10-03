CAHN dẫn đầu Cúp C2 châu Á, đẩy CLB Trung Quốc xuống đáy bảng

TPO - Lượt trận thứ 2 bảng E Cúp C2 châu Á đã cùng kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về các đội chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN) và Macartur. Như vậy, đại diện Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu.

Trước Tai Po vốn bị đánh giá yếu hơn, CAHN đã áp đảo thế trận hoàn toàn. Đầu tiên ở phút 27, Lê Văn Đô kiến tạo cho Rodrigo Alves băng vào dứt điểm mở tỷ số. 6 phút sau đó, tiền đạo người Brazil ghi cú đúp khi anh tận dụng đường chuyền nhạy cảm từ Leo Artur.

Trận đấu từ đó hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của CAHN. HLV Mano Polking đưa vào sân những nhân tố dự bị nhưng vẫn dễ dàng áp đảo đại diện của Hồng Kông Trung Quốc. Tới phút 89, cầu thủ dự bị Văn Đức lập công để ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Việt Nam.

Alves lập cú đúp cho CAHN

Chiến thắng của CAHN càng có ý nghĩa khi ở trận đầu trước đó, Bắc Kinh Quốc An đã thua Macartur 0-3. Trận thua này phản ánh trình độ hạn chế của đội bóng Trung Quốc. Khác với trận ra quân hòa 2 đều khá may mắn với CAHN, lần này Bắc Kinh Quốc An tung ra sân lực lượng mạnh nhất với những cầu thủ chất lượng đến từ Brazil và Angola.

Họ sử dụng 4 “lính đánh thuê” đến từ nước ngoài thay vì chỉ 1 như trận đấu với đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể khoả lấp khoảng cách về trình độ giữa đội bóng này với đại diện Australia. Cả trận, Bắc Kinh Quốc An gần như chỉ biết phòng ngự và tỷ số thua 0-3 phản ánh trình độ chênh lệch giữa 2 đội.

Như vậy sau 2 loạt trận tại bảng E, CAHN đã vươn lên dẫn đầu với 4 điểm. Họ là đội duy nhất chưa thua trận nào (1 chiến thắng và 1 trận hòa). Vị trí thứ nhì được chia đều cho Macartur và Tai Po trong khi Bắc Kinh Quốc An đứng cuối cùng với chỉ 1 điểm.