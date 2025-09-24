Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

CAHN thắng ở phút cuối cùng, tạm vượt mặt Buriram tại Cúp C1 Đông Nam Á

Đặng Lai
TPO - Trên sân nhà, CAHN đã trải qua những phút thi đấu đầy khó khăn dù họ áp đảo hoàn toàn đối thủ và tạo ra vô số cơ hội. Phải tới phút cuối cùng, đội bóng này mới ghi được bàn thắng để ra về với 3 điểm và tạm vượt mặt đương kim vô địch Buriram United trên bảng xếp hạng.

cahn-vs-cebu-1-3002.jpg

Trước khi bước vào trận đấu này, CAHN gặp áp lực lớn khi họ đã thua trận ra quân trước BG Pathum. Trở về sân nhà, lại được gặp đội yếu nhất bảng là Cebu FC, CAHN được kỳ vọng có thể giành chiến thắng dễ dàng, một chiến thắng không mất nhiều sức lực khi 4 ngày sau họ sẽ bước vào và đại chiến với Nam Định tại LPBank V.League 1.

Với quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, CAHN tính dồn ép đối thủ quyết liệt ngay từ đầu. Tuy nhiên hàng thủ Cebu chơi rất chủ động. Họ chơi rát, liên tục bẻ gãy những pha tấn công của đối phương. Phải tới cuối hiệp 1, CAHN mới có pha dứt điểm trúng cầu môn đầu tiên.

Sang hiệp 2, tình hình khả quan hơn khi các cơ hội xuất hiện nhiều hơn. Nhưng như các trận đấu trước, khả năng kết thúc tình huống không tốt khiến CAHN liên tục để lỡ thời cơ. Văn Đô và Đình Bắc vẫn có những pha xử lý không nắn nót khiến các cơ hội qua đi một cách đáng tiếc.

554093101-857360083911367-5600304635781093560-n.jpg
Cao Quang Vinh ghi bàn duy nhất trận đấu

Cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của thủ môn bên phía Cebu. Anh đã liên tục cản nỗ lực dứt điểm từ phía đội chủ nhà. Các hậu vệ đến từ Philippines cũng thường xuyên lăn xả để cản các đợt tấn công của CAHN. Thậm chí nếu dứt điểm tốt hơn trong tình huống phản công phút 72, Cebu đã có thể ghi bàn trước.

Trong thế trận bế tắc, phải tới phút cuối cùng từ một tình huống lộn xộn thì CAHN mới ghi được bàn thắng. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, Gomes căng vào để Văn Đức đá nối cực kỳ kỹ thuật đưa bóng đập cột dọc bật ra. Sau đó đồng đội của anh băng vào tiếp ứng nhưng bị thủ môn Cebu cản lại. Và rất may mắn là Cao Quang Vinh đã có mặt kịp thời để dứt điểm từ khoảng cách rất gần, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Đây là chiến thắng đầu tiên của CAHN ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á. Họ đã có 3 điểm và tạm vươn lên đứng trên và đương kim vô địch Buriram, đội đã có khởi đầu không tốt với 2 trận hòa cả 2. Tuy nhiên, nếu không thay đổi khả năng dứt điểm, CAHN sẽ gặp vô vàn khó khăn vì trong bảng họ còn gặp những cái tên sừng sỏ như Tampines, Selangor FC và đặc biệt là Buriram.

Đặng Lai
#CAHN #Buriram #Cúp C1 Đông Nam Á #bóng đá Việt Nam #bóng đá Đông Nam Á #Vitao #Leo Artur #Shoppe Cup

