Đình Bắc: ‘Tôi muốn ra nước ngoài thi đấu’

Đình Bắc và BLV Tạ Biên Cương tại ngày hội bóng đá Nhật Bản

Chiều 20/9, giao lưu với các sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cùng BLV Tạ Biên Cương, Á hậu Huyền My, Đình Bắc lần đầu tiết lộ người truyền cảm hứng lớn trong sự nghiệp của anh: “Tôi rất thần tượng Takumi Minamino. Tôi đã xem anh ấy thi đấu từ năm U19 Nhật Bản đối đầu với Công Phượng ở các giải khu vực và châu lục. Minamino từng đá J-League và khi rời Nhật Bản, anh đã có sự nghiệp rất thành công ở châu Âu. Tôi rất mong được ra nước ngoài thi đấu giống anh ấy”.

Đình Bắc từng ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Cầu thủ sinh năm 2004 gọi đây là “trải nghiệm quý giá” và tiết lộ những cầu thủ Nhật Bản tấm gương giúp bản thân học hỏi trong chặng đường phát triển sự nghiệp bóng đá. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ quê Nghệ An thổ lộ mong muốn xuất ngoại.

Cũng trong sự kiện, ở lần đầu tiên xuất hiện từ khi chính thức rời VTV, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ bóng đá Nhật Bản với nguồn cảm hứng lớn từ bộ truyện nổi tiếng Tsubasa trong quá khứ và Blue Lock ở hiện tại đã đi những bước rất dài trong hành trình phát triển trên toàn thế giới.

“Tsubasa dạy các cầu thủ không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới về tình yêu bóng đá, còn Blue Lock nói với tất cả phải ghi bàn để dành chiến thắng. Từ cảm hứng đến kỷ luật, ở khía cạnh nào bóng đá Nhật cũng làm tốt”, BLV chia sẻ.

BLV Tạ Biên Cương chia sẻ với người hâm mộ bóng đá Nhật Bản

Tuy nhiên, BLV kỳ cựu cũng chỉ ra lý do các HLV Nhật Bản vẫn chưa bén duyên với thành công tại Việt Nam: “Đội tuyển Nhật Bản từng đánh bại Đức, Tây Ban Nha và đặt mục tiêu vô địch World Cup. Song tại Việt Nam, tại sao chưa có HLV Nhật Bản nào thành công? Mới đây CLB Hà Nội vừa chia tay HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori. Có lẽ các HLV người Nhật cần sự mềm mại như HLV người Hàn Quốc”.

Sau phần giao lưu, Đình Bắc và BLV Biên Cương đã cùng hơn 200 sinh viên theo dõi trận đấu giữa CLB Urawa Red Diamond gặp Kashima Antlers (thuộc vòng 30 J.League 2025) qua sóng truyền hình.