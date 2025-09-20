CLB Hà Nội vẫn chưa thể thắng ở V-League

TPO - Dẫn trước trong hiệp 1 nhờ bàn thắng của Phạm Tuấn Hải nhưng CLB Hà Nội không giữ được chiến thắng khi để Thể Công Viettel gỡ hoà nhờ pha lập công của Văn Khang. Kết quả hoà 1-1 trong cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy tối 20/9 khiến CLB Hà Nội trải qua chuỗi 4 trận không thắng ở LPbank V-League 2025/26, tiếp tục đứng thứ 11 với 2 điểm.

foul Hết giờ, Hà Nội FC bị cầm hòa 1-1 và vẫn kéo dài mạch không thắng từ đầu mùa time Sẽ có 4 phút bù giờ report Hà Nội FC rất bế tắc 88': Không phải không có cơ hội nhưng Hà Nội FC vẫn thực hiện chúng một cách kém cỏi. Văn Trường vừa bắt volley trong pha bóng rất thoáng khi không ai áp sát anh và góc sút rộng mở. report Hai bên dường như đang hài lòng với tỷ số 1-1 85': Hà Nội FC cần 3 điểm nhưng với đối thủ như Viettel thì việc hòa cũng là một kịch bản không quá thất vọng. Trong khi đó với Viettel, họ có đầy đủ lý do để hài lòng vì kết quả này vẫn giúp họ bất bại. report Hà Nội FC bỏ lỡ 80': Passira có cơ hội tốt khi anh băng xuống đối mặt Văn Việt. Nhưng giống như Fernando trước đó, tiền đạo này lại bỏ lỡ. report Hai bên đang chơi giằng co 75': Hà Nội FC thay Passira vào sân để tăng cường hàng công nhưng họ đang vấp phải lối chơi khó chịu từ phía Viettel. Các pha lên bóng của Hà Nội FC đã thiếu hẳn đi sự đột biến khi họ liên tục bị Văn Tú đánh chặn. substitution Hà Nội FC thay người 70': Hà Nội FC rút Fernando sau tình huống bỏ lỡ của tiền đạo Brazil. Thay thế cho anh là Timothy. report Hoan hô Văn Việt 65': Fernando băng xuống thông minh để nhận đường chọc khe nhạy cảm của Văn Trường. Anh đối mặt với Văn Việt nhưng một lần nữa tiền đạo Hà Nội FC không thể thắng thủ môn Viettel. report Lại là Hai Long bỏ phí 57': Hai Long có cơ hội từ pha đi bóng uyển chuyển vào vòng 5m50. Nhưng ở góc hẹp, anh đã không thể đánh bại Văn Việt. goal VÀO, tuyệt phẩm của Viettel 54': Từ đường chuyền non của Fernando, Viettel đã gỡ hòa. Một loạt pha đan bóng rất cảm giác giữa Lucao, Xuân Tiến và Văn Khang lẻn xuống dứt điểm rất cảm giác. Tỷ số là 1-1. report KHÔNG VÀO 48': Một cơ hội không thể tốt hơn của Hà Nội FC. Tuấn Hải căng ngang như đặt để Fernando đối mặt thủ môn Viettel. Nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hiền, ném đi thời cơ như vàng để ghi bàn thứ 2. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Cả 2 đội đều thay người ngay hiệp 2. Văn Trường vào sân thay Văn Quyết còn bên kia chiến tuyến là sự xuất hiện của Văn Tú thay Hữu Thắng. foul Hiệp 1 kết thúc 45'+5: Hà Nội FC chơi hay và ấn tượng hơn. Do vậy, việc họ dẫn 1-0 là điều không bất ngờ. report Lại là Hai Long bỏ lỡ 45'+4: Đồng đội có pha trả bóng lại rất tinh tế, đưa bóng đến chân Hai Long. Ở góc khá hẹp, Hai Long vẫn nỗ lực dứt điểm và anh đưa bóng lên trời. time Hiệp 1 có 5 phút bù giờ 45': Hà Nội FC vẫn duy trì sự chủ động. Hai Long vừa có pha dứt điểm từ góc hẹp, nhưng bóng đi ra ngoài. report Không được 40': Hà Nội Fc phản công trong pha 4 đấu 2, nhưng tiếc rằng đường chuyền quyết định thiếu hợp lý đã ném đi cơ hội nhân đôi cách biệt. goal VÀO, Hà Nội FC ghi bàn 37': Văn Quyết kiến tạo thuận lợi để Tuấn Hải băng xuống và tung ra cú bấm bóng sắc lẹm. Hà Nội FC ghi bàn dẫn trước trong bàn thắng đầu tiên sau 4 tháng của Tuấn Hải. report Sự pressing rát từ 2 bên khiến trận đấu thiếu hấp dẫn 30': Có thể nói cả Hà Nội FC lẫn Viettel đang cố gắng phá lối chơi của đối thủ. Do vậy mà từ đầu trận, chỉ có đúng 1 tình huống đáng chú ý. Viettel thậm chí còn chưa dứt điểm lần nào. report Cầu thủ Hà Nội FC lại bị đau 25': Hữu Thắng chơi quyết liệt với pha vào bóng gầm giày với đối thủ. Trọng tài liền tặng tiền vệ Viettel tấm thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Viettel dù hiệp 1 mới trôi qua hơn nửa thời gian. Thậm chí VAR đang xem xét thẻ đỏ dành cho tiền vệ Viettel. report Viettel đang chơi rất quyết liệt 20': Các vị khách sẵn sàng lao vào và phạm lỗi khi cần. Nó khiến Hà Nội FC đang gặp khó. report Va chạm mạnh giữa Lucao và Văn Hoàng 14': Văn Hoàng băng ra đấm bóng mạnh. Anh đã có tác động vào Lucao và các cầu thủ Viettel đòi phạt đền. Nhưng rõ ràng, không thể thổi phạt Văn Hoàng ở pha bóng này. report Không vào, Hà Nội FC hãm thành liên tục 10': Pha tấn công rất sắc nét của Hà Nội FC được kết thúc bởi liên tiếp những cú đá từ cự ly gần. Nhưng tất cả đều không thể vượt qua Văn Việt và hàng thủ chơi lăn xả từ phía Viettel. Sức ép từ Hà Nội FC đang là rất tốt. Vấn đề là họ phải tận dụng tốt hơn. report Nguy hiểm 5': Từ pha mất bóng ở giữa sân, Hà Nội FC đã đối diện với nguy hiểm. Lucao băng lên đón đường phất dài từ tuyến dưới. Rất may là thủ môn Văn Hoàng đã đọc tình huống tốt, băng ra ngoài giải nguy. foul Trận đấu bắt đầu report Viettel vẫn dùng lực lượng mạnh nhất Bên cạnh 3 ngoại binh Lucao, Pedro và Nata, họ còn sử dụng Colonna ngay từ đầu. Đội hình này được coi là nhỉnh hơn đội chủ nhà hôm nay. report Hà Nội chỉ dùng 2 ngoại binh trận này report Cầu thủ chủ nhà chuẩn bị cho trận đấu

Sau hàng loạt kết quả đáng quên, Hà Nội FC đã nói lời chia tay với ông Makoto. Nhà cầm quân này rời đội bóng thủ đô với nhiều nuối tiếc, đặc biệt khi ông đã giúp Hà Nội FC thi đấu rất tốt ở nửa cuối mùa giải trước để từ vị trí khó khăn vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng trong ngày giải đấu hạ màn.

Hè vừa qua, chiến lược gia Nhật Bản được bổ sung hàng loạt nhân tố chất lượng từ cầu thủ nội đến nhân tố ngoại nhưng không rõ vì lý do gì mà đội bóng thủ đô lại bất ngờ sa sút. 4 trận từ đầu chiến dịch họ không thắng nổi trận nào. Các thất bại trước đối thủ trực tiếp như Công an Hà Nội hay Công an TP.Hồ Chí Minh khiến tham vọng của Hà Nội FC bị giáng những đòn mạnh. Và sau của ngã trước Viettel ở Cúp quốc gia, ông Makoto đã chính thức mất ghế.

HLV Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng

Như vậy trong 5 qua, Hà Nội FC đã đổi huấn luyện viên tới 10 lần. Kể từ sau thời HLV Chu Đình Nghiêm, có lẽ hiếm khi nào mà đội bóng thủ đô tìm được sự ổn định về lối chơi cũng như trên băng ghế chỉ đạo. Trận đấu với Viettel sẽ đánh dấu Hà Nội FC vận hành với những triết lý mới, với một nhà cầm quân mới dù ông Yusuke Adachi chỉ tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải đáp khi đối thủ của họ là một Thể Công Viettel bất bại từ đầu mùa, thậm chí 3 trận gần nhất không nhận bàn thua nào. Liệu Hà Nội FC có gượng dậy hay họ lại tiếp tục gây thất vọng khi tái ngộ với Viettel, đội bóng về cơ bản ổn định hơn họ rất nhiều?