CLB Hà Nội vẫn chưa thể thắng ở V-League

88': Không phải không có cơ hội nhưng Hà Nội FC vẫn thực hiện chúng một cách kém cỏi. Văn Trường vừa bắt volley trong pha bóng rất thoáng khi không ai áp sát anh và góc sút rộng mở.
85': Hà Nội FC cần 3 điểm nhưng với đối thủ như Viettel thì việc hòa cũng là một kịch bản không quá thất vọng. Trong khi đó với Viettel, họ có đầy đủ lý do để hài lòng vì kết quả này vẫn giúp họ bất bại.
80': Passira có cơ hội tốt khi anh băng xuống đối mặt Văn Việt. Nhưng giống như Fernando trước đó, tiền đạo này lại bỏ lỡ.
75': Hà Nội FC thay Passira vào sân để tăng cường hàng công nhưng họ đang vấp phải lối chơi khó chịu từ phía Viettel. Các pha lên bóng của Hà Nội FC đã thiếu hẳn đi sự đột biến khi họ liên tục bị Văn Tú đánh chặn.
70': Hà Nội FC rút Fernando sau tình huống bỏ lỡ của tiền đạo Brazil. Thay thế cho anh là Timothy.
65': Fernando băng xuống thông minh để nhận đường chọc khe nhạy cảm của Văn Trường. Anh đối mặt với Văn Việt nhưng một lần nữa tiền đạo Hà Nội FC không thể thắng thủ môn Viettel.
57': Hai Long có cơ hội từ pha đi bóng uyển chuyển vào vòng 5m50. Nhưng ở góc hẹp, anh đã không thể đánh bại Văn Việt.
54': Từ đường chuyền non của Fernando, Viettel đã gỡ hòa. Một loạt pha đan bóng rất cảm giác giữa Lucao, Xuân Tiến và Văn Khang lẻn xuống dứt điểm rất cảm giác. Tỷ số là 1-1.
48': Một cơ hội không thể tốt hơn của Hà Nội FC. Tuấn Hải căng ngang như đặt để Fernando đối mặt thủ môn Viettel. Nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hiền, ném đi thời cơ như vàng để ghi bàn thứ 2.
46': Cả 2 đội đều thay người ngay hiệp 2. Văn Trường vào sân thay Văn Quyết còn bên kia chiến tuyến là sự xuất hiện của Văn Tú thay Hữu Thắng.
45'+5: Hà Nội FC chơi hay và ấn tượng hơn. Do vậy, việc họ dẫn 1-0 là điều không bất ngờ.
45'+4: Đồng đội có pha trả bóng lại rất tinh tế, đưa bóng đến chân Hai Long. Ở góc khá hẹp, Hai Long vẫn nỗ lực dứt điểm và anh đưa bóng lên trời.
45': Hà Nội FC vẫn duy trì sự chủ động. Hai Long vừa có pha dứt điểm từ góc hẹp, nhưng bóng đi ra ngoài.
40': Hà Nội Fc phản công trong pha 4 đấu 2, nhưng tiếc rằng đường chuyền quyết định thiếu hợp lý đã ném đi cơ hội nhân đôi cách biệt.
37': Văn Quyết kiến tạo thuận lợi để Tuấn Hải băng xuống và tung ra cú bấm bóng sắc lẹm. Hà Nội FC ghi bàn dẫn trước trong bàn thắng đầu tiên sau 4 tháng của Tuấn Hải.
30': Có thể nói cả Hà Nội FC lẫn Viettel đang cố gắng phá lối chơi của đối thủ. Do vậy mà từ đầu trận, chỉ có đúng 1 tình huống đáng chú ý. Viettel thậm chí còn chưa dứt điểm lần nào.
25': Hữu Thắng chơi quyết liệt với pha vào bóng gầm giày với đối thủ. Trọng tài liền tặng tiền vệ Viettel tấm thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Viettel dù hiệp 1 mới trôi qua hơn nửa thời gian. Thậm chí VAR đang xem xét thẻ đỏ dành cho tiền vệ Viettel.
20': Các vị khách sẵn sàng lao vào và phạm lỗi khi cần. Nó khiến Hà Nội FC đang gặp khó.
14': Văn Hoàng băng ra đấm bóng mạnh. Anh đã có tác động vào Lucao và các cầu thủ Viettel đòi phạt đền. Nhưng rõ ràng, không thể thổi phạt Văn Hoàng ở pha bóng này.
10': Pha tấn công rất sắc nét của Hà Nội FC được kết thúc bởi liên tiếp những cú đá từ cự ly gần. Nhưng tất cả đều không thể vượt qua Văn Việt và hàng thủ chơi lăn xả từ phía Viettel. Sức ép từ Hà Nội FC đang là rất tốt. Vấn đề là họ phải tận dụng tốt hơn.
5': Từ pha mất bóng ở giữa sân, Hà Nội FC đã đối diện với nguy hiểm. Lucao băng lên đón đường phất dài từ tuyến dưới. Rất may là thủ môn Văn Hoàng đã đọc tình huống tốt, băng ra ngoài giải nguy.
Bên cạnh 3 ngoại binh Lucao, Pedro và Nata, họ còn sử dụng Colonna ngay từ đầu. Đội hình này được coi là nhỉnh hơn đội chủ nhà hôm nay.
Sau hàng loạt kết quả đáng quên, Hà Nội FC đã nói lời chia tay với ông Makoto. Nhà cầm quân này rời đội bóng thủ đô với nhiều nuối tiếc, đặc biệt khi ông đã giúp Hà Nội FC thi đấu rất tốt ở nửa cuối mùa giải trước để từ vị trí khó khăn vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng trong ngày giải đấu hạ màn.
Hè vừa qua, chiến lược gia Nhật Bản được bổ sung hàng loạt nhân tố chất lượng từ cầu thủ nội đến nhân tố ngoại nhưng không rõ vì lý do gì mà đội bóng thủ đô lại bất ngờ sa sút. 4 trận từ đầu chiến dịch họ không thắng nổi trận nào. Các thất bại trước đối thủ trực tiếp như Công an Hà Nội hay Công an TP.Hồ Chí Minh khiến tham vọng của Hà Nội FC bị giáng những đòn mạnh. Và sau của ngã trước Viettel ở Cúp quốc gia, ông Makoto đã chính thức mất ghế.
Như vậy trong 5 qua, Hà Nội FC đã đổi huấn luyện viên tới 10 lần. Kể từ sau thời HLV Chu Đình Nghiêm, có lẽ hiếm khi nào mà đội bóng thủ đô tìm được sự ổn định về lối chơi cũng như trên băng ghế chỉ đạo. Trận đấu với Viettel sẽ đánh dấu Hà Nội FC vận hành với những triết lý mới, với một nhà cầm quân mới dù ông Yusuke Adachi chỉ tạm thời dẫn dắt đội bóng.
Sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải đáp khi đối thủ của họ là một Thể Công Viettel bất bại từ đầu mùa, thậm chí 3 trận gần nhất không nhận bàn thua nào. Liệu Hà Nội FC có gượng dậy hay họ lại tiếp tục gây thất vọng khi tái ngộ với Viettel, đội bóng về cơ bản ổn định hơn họ rất nhiều?
