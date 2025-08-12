Fan Bayern Munich xem Bundesliga trên kênh nào, ở đâu?

TV360 - nền tảng truyền hình trực tuyến của Viettel Telecom - vừa đạt được thỏa thuận sở hữu quyền phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ năm 2025 đến 2028.

Theo hợp đồng, thông qua hợp tác trực tiếp với Bundesliga International (DFL), TV360 sẽ mang đến cho người hâm mộ trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam và những câu lạc bộ hàng đầu nước Đức.

Không chỉ mang giải đấu đỉnh cao châu Âu đến gần hơn với người hâm mộ, TV360 còn triển khai hàng loạt ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trong mùa giải Bundesliga.

TV360 cho biết sẽ sản xuất và phát sóng độc quyền series "Hành trình tới Bundesliga", ghi lại quá trình cầu thủ trẻ, huấn luyện viên của CLB Thể Công - Viettel sang Đức, tham gia tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại các CLB thuộc Bundesliga.

Ông Peer Naubert, giám đốc điều hành và giám đốc tiếp thị của Bundesliga International, cho biết: "Trong 5 năm qua, số lượng người hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam tăng hơn 30%, minh chứng cho đam mê mãnh liệt với bóng đá của đất nước này.

Với sự hiện diện truyền thông mạnh mẽ và đổi mới trong cách thức truyền tải nội dung của Viettel, chúng tôi có cơ hội mở rộng phạm vi tiếp cận và đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với các câu lạc bộ, cầu thủ và những câu chuyện làm nên sự đặc biệt của Bundesliga".

Bà Nguyễn Hà Thành, phó tổng giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: "Bằng lợi thế độc quyền, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái số toàn diện, TV360 cam kết không chỉ phát sóng Bundesliga mà còn tạo nên một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt".

BLV Vũ Quang Huy đánh giá, Bundesliga mùa giải năm nay sẽ vô cùng sôi động với cuộc cạnh tranh của các đội bóng hàng đầu như Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen…