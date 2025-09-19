Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Truyền thông Trung Quốc: Beijing Guoan dùng đội hình phụ nên mới bị CAHN ép sân

Đặng Lai

TPO - Sau trận hòa may mắn trước CLB Công an Hà Nội, truyền thông Trung Quốc đã thừa nhận sự thất thế của Beijing Guoan. Nhưng lý do không nằm ở thực lực của đội bóng mà ở kế sách của HLV Setien, khi ông xoay tua đội hình để giữ sức cho màn đại chiến với Shanghai Port vào cuối tuần.

cahn.jpg
Beijing Guoan thay tới 10 vị trí so với trận gần nhất thua Henan 0-2

Trang 163.com viết: "HLV Setien đã xoay tua tới 10 cầu thủ trong trận đấu này, với chỉ duy nhất Zhang Xizhe là cầu thủ đá chính ở trận trước được giữ lại. Việc CLB này không dùng đội hình tối ưu ở giải quốc tế thực chất đã có tiền lệ. Lần gần nhất Guoan chơi tại AFC Champions League là vào tháng 7/2021, khi đó họ đã tung ra đội hình toàn cầu thủ trẻ và thua 0-4 trước Kawasaki Frontale".

Lần này, tình thế đẩy HLV Setien vào cảnh phải cân nhắc phân chia lực lượng vì ông đang đối diện với nguy cơ mất việc. Sau 2 trận toàn thua ở 2 vòng gần nhất, chủ tịch CLB đã gửi tối hậu thư, yêu cầu Setien phải giúp đội nhà đánh bại Shanghai Port vào cuối tuần thì mới giữ được ghế. Đó là lý do cựu HLV Barca giữ lực lượng mạnh nhất, chơi tất tay cho trận đại chiến ở giải VĐQG.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc vẫn phải thừa nhận sự áp đảo của các vị khách tới từ Việt Nam. Tờ Sohu viết: “Trận đấu này quả là một thử thách khó khăn cho Beijing Gouan. Đội bóng đang có phong độ không tốt với 2 trận thua liên tiếp tại giải VĐQG và ngày càng xa rời cuộc đua vô địch. Beijing Gouan rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, giành 3 điểm trước CAHN không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Hà Nội sở hữu 8 cầu thủ ngoại quốc và một số tuyển thủ Việt Nam, khiến họ trở thành một đội bóng đáng gờm".

cahn-2.jpg

Tờ Sina nhấn mạnh rằng đây là trận hòa có phần may mắn của chủ nhà Beijing Guoan. "Hiệp 1 diễn ra với sự thất thế của Beijing Guoan. Họ liên tiếp phải chống đỡ những pha hãm thành từ CAHN và kết quả là các vị khách đã dẫn bàn 1-0. Sau khi đổi sân, Công an Hà Nội tung ra một loạt pha tấn công nhanh với ba tiền đạo. Tuy vậy, hàng thủ của họ, đặc biệt là thủ môn, lại mắc sai lầm tạo cơ hội cho Beijing Gouan gỡ hòa 1-1", Sina viết.

"Không lâu sau đó, Nguyễn Filip lại chuyền bóng thẳng vào đối thủ, tạo cơ hội để cầu thủ Beijing Gouan sút bóng vào khung thành bỏ trống giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Đến phút 73, đại diện Việt Nam đã gỡ hòa 2-2 trước khi ép sân gần như phần lớn thời gian còn lại. Rất may là trong 9 phút còn lại, Beijing Guoan không thua thêm. Họ giành kết quả hòa 2-2 với CAHN”.

Đặng Lai
