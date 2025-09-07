Đội tuyển Việt Nam tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với CAHN

TPO - Chiều ngày 7/9 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, ĐT Việt Nam đã có trận đấu tập với CAHN. Khác với màn trình diễn mờ nhạt với Thép Xanh Nam Định cách đây ít ngày, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của trợ lý Đinh Hồng Vinh đã tạo nên trận đấu hấp dẫn với 7 bàn thắng được ghi bởi hai đội.

Chiều 7/9, ĐT Việt Nam đã có trận đấu tập thứ hai trong đợt tập trung tháng 9. Đối thủ lần này là CAHN, đội bóng đang xếp thứ hai LPBank V.League 2025/26 với 7 điểm sau 3 trận mở màn.

Do HLV Kim Sang-sik đang cùng U23 Việt Nam chinh chiến ở Vòng loại U23 châu Á 2026 trên Phú Thọ, dẫn dắt ĐT Việt Nam tiếp tục là trợ lý Đinh Hồng Vinh. Với mục đích thử nghiệm, tạo nên mối liên kết giữa các nhân tố cũ và mới, danh sách triệu tập lần này bao gồm nhiều cái tên như Văn Việt, Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Đặng Văn Tới, Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt, Phan Du Học, tiền vệ Minh Khoa, Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Phạm Gia Hưng.

Ở trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định cách đây ít ngày, ĐT Việt Nam đã để thua 0-4 và HLV Kim Sang-sik nói rằng, có lẽ ông phải làm điều gì đó với các cầu thủ nhằm cải thiện kết quả. Dường như từ Phú Thọ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết và ĐT Việt Nam có màn thể hiện tốt hơn trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF chiều 7/9.

Duy Mạnh và đồng đội đã có chiến thắng ở đợt tập trung tháng 9.

Trong trận đấu với CAHN, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục sử dụng những cầu thủ kinh nghiệm như Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Tiến Linh đá chính. Bên phía CAHN, trái ngược với Thép Xanh Nam Định, HLV Mano Polking đã tung ra đội hình toàn nội binh khi bắt đầu trận đấu, bao gồm nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Nguyễn Filip, Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh.

ĐT Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số, khi hai hậu vệ CAHN mắc sai lầm, mang đến cơ hội để Tiến Linh thoát xuống, vượt qua thủ môn Nguyễn Filip và ghi bàn vào lưới trống. Không lâu sau đến lượt Tuấn Hải nổ súng, nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên trước khi hiệp một khép lại, CAHN đã rút ngắn tỷ số khi Quan Văn Chuẩn, trong lần hiếm hoi được triệu tập, đã phá bóng trượt, giúp Đức Nam lập công.

Bước sang hiệp hai, trợ lý Đinh Hồng Vinh thay toàn bộ đội hình ngoại trừ Châu Ngọc Quang. Với tâm lý thoải mái của một trận đấu tập cùng khát khao thể hiện mình của những nhân tố mới, ĐT Việt Nam đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số tưng bừng. Triệu Việt Hưng là người nâng tỷ số lên 3-1 nhưng ngay sau đó Văn Toản thu cách biệt xuống còn 4-3. Gần như ngay lập tức, Văn Vĩ giúp tái lập khoảng cách hai bàn. Và cũng không mất nhiều thời gian để CAHN có bàn gỡ, với pha lập công của Văn Đô. Tỷ số 4-3 cũng là kết quả chung cuộc, khép lại trận đấu tập nhiều ý nghĩa.

Sau đợt này, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 10, sẵn sàng cho Vòng loại Asian Cup 2027 với cuộc tiếp đón Nepal ngày 9/10 tại TPHCM, sau đó là trận lượt về trên sân Nepal ngày 14/10.