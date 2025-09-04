Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đội tuyển Việt Nam thúc thủ 0-4 trước dàn ngoại binh của Thép Xanh Nam Định

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều ngày 4/9, ĐT Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 trước Thép Xanh Nam Định trong trận giao hữu đầu tiên trong đợt tập trung tháng 9.

1000032309.jpg

Trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định được xem là bài kiểm tra chất lượng để HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đánh giá về phong độ, lối chơi của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại, sau đó lên kế hoạch cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sẽ trở lại vào tháng 10.

Vì HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ, trận đấu trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, đội tuyển Việt Nam được chỉ đạo bởi trợ lý Đinh Hồng Vinh. ĐT Việt Nam ra sân với những gương mặt quen thuộc, gồm Xuân Mạnh, Thành Chung và Duy Mạnh ở hàng thủ, Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh án ngữ hai biên còn Đức Chiến và Hoàng Đức kiểm soát hàng tiền vệ, tạo nền tảng cho bộ ba Tuấn Hải, Ngọc Quang và Tiến Linh trên tuyến đầu. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định xuất phát với 11 cầu thủ ngoại mà họ có.

Trong hiệp một, Romulo mở tỷ số cho đội bóng thành Nam sau pha phối hợp với Percy Tau. Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam thay toàn bộ đội hình nhằm tạo cơ hội cho phần còn lại, Thép Xanh Nam Định chỉ thay thế một vài vị trí. HLV Vũ Hồng Việt muốn các ngoại binh có thêm sự gắn kết, sẵn sàng cho đấu trường quốc tế sắp tới.

Chỉ đến khi Thép Xanh Nam Định nhân đôi cách biệt với pha lập công của Mahmoud Eid, HLV Vũ Hồng Việt mới tung Văn Kiên, Văn Đạt, Văn Vũ vào sân. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới chất lượng của họ. Tiền đạo người Anh cao 2m06 Kyle Hudlin nâng tỉ số lên 3-0, sau đó đánh đầu từ đường chuyền của Đình Sơn để ấn định chiến thắng 4-0.

Sau trận này, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập tiếp theo với CAHN. Như đã nói, các trận đấu là dịp để quyền HLV Đinh Hồng Vinh thử nghiệm những nhân tố mới như Quang Kiệt, Hoàng Anh, Hoàng Phúc, Gia Hưng, Du Học… đồng thời duy trì cảm giác và sự gắn kết trên tuyển.

Một số hình ảnh ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thép Xanh Nam Định:

1000032312.jpg
1000032311.jpg
1000032310.jpg
1000032308.jpg
Thanh Hải Thanh Hải
#ĐT Việt Nam #giao hữu ĐT Việt Nam #ĐT Việt Nam vs Thép Xanh Nam Định #ĐT Việt Nam 0-4 Thép Xanh Nam Định #kết quả ĐT Việt Nam vs Nam Định #Kyle Hudlin Thép Xanh Nam Định #Kyle Hudlin bàn thắng #Kyle Hudlin vs ĐT Việt Nam

