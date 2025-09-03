Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'U23 Bangladesh không có lý do nào để bào chữa, U23 Việt Nam giành chiến thắng đơn giản vì tốt hơn'

TPO - Nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam, U23 Bangladesh đã rơi xuống vị trí cuối bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026. Sau trận đấu, HLV tạm quyền - trợ lý Hasan Al Mamum - nói rằng chiến thắng của U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng.

z6973940220764-96df07fa8d4cb851aec9603390eb3a41.jpg

Trước khi trận đấu mở màn bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam diễn ra, HLV trưởng Titu của U23 Bangladesh bất ngờ nhập viện điều trị. Vì vậy trợ lý Hasan Al Mamum thay ông trực tiếp cầm quân.

Theo ông Al Mamum, việc thiếu vắng HLV trưởng là một mất mát nhưng điều đó không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại, bởi các cầu thủ U23 Bangladesh vẫn ra sân với tinh thần cao nhất. "Kết quả 0-2 chỉ đơn giản là U23 Việt Nam là đội tốt hơn", HLV tạm quyền này nói.

z6973940190769-6d5b53cd7414504283faa98997e40b29.jpg
Thủ môn Hasan Srabon là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Bangladesh.

Được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận vì nhiều pha cứu thua ngoạn mục, thủ môn của U23 Bangladesh cũng cho rằng U23 Việt Nam đã chơi đồng bộ, là một tập thể gắn kết, tấn công và phối hợp cùng nhau. "Vì vậy bàn thua là không thể tránh khỏi. Và tôi buồn vì đội nhà thua, nhất là ở trận mở màn", thủ môn Hasan Srabon chia sẻ.

Với thất bại, U23 Bangladesh đã rơi xuống vị trí cuối bảng C và cơ hội giành quyền đến VCK U23 châu Á 2026 là rất mong manh. Trong lịch sử, chưa một lần họ đến được giải đấu hàng đầu châu lục dành cho lứa tuổi U23. Mặc dù vậy, HLV Al Mamum cũng tuyên bố U23 Bangladesh sẽ tạm quên thất bại này, cố gắng giành chiến thắng ở hai trận còn lại với mục tiêu vượt qua vòng loại, lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á.

Các trận tiếp theo của U23 Bangladesh là gặp U23 Yemen và U23 Singapore vào các ngày 6/9 và 9/9.

Thanh Hải - Như Ý
