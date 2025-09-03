Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Australia vùi dập đối thủ 14-0, lập kỷ lục trận thắng đậm nhất lịch sử vòng loại U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Chiều nay, loạt trận đầu tiên của vòng loại U23 châu Á 2026 đã diễn ra và ngay ở trận đấu sớm nhất vào lúc 14h30 giữa U23 Australia gặp U23 Quần đảo Bắc Mariana, một kỷ lục mới đã được thiết lập.

Đại diện xứ chuột túi đã giành chiến thắng tới 14-0. Họ vừa phá kỷ lục về trận thắng đậm nhất ở vòng loại U23 châu Á, khi Iraq vượt qua Macau Trung Quốc với tỷ số 13-0 ở vòng loại năm 2024.

Cách biệt giữa 2 bên là rất lớn. Australia là thế lực của AFC trong khi Quần đảo Bắc Mariana mới gia nhập liên đoàn châu Á và thường xuyên bị coi là “mỏ điểm” của phần còn lại. Trong vòng 12 phút đầu, Australia đã ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ. Cứ như thế, mỗi lần tấn công là một lần đại diện xứ chuột túi gây ra sóng gió cho khung thành đối phương. Họ kết thúc hiệp 1 với tỉ số 7-0.

Australia gần như cứ tấn công là ghi bàn

Sang hiệp 2, sức công phá của Australia không có xu hướng thuyên giảm. Họ thường xuyên khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng. Đến phút 55, 3 bàn nữa đã được ghi để Australia dẫn 10-0 và đến phút 71 cách biệt đã là 13-0.

Trong 20 phút cuối, Australia có tư tưởng xả hơi. Họ chơi không quá quyết liệt, bên cạnh đó thay nhiều vị trí chủ chốt để xoay tua đội hình. Tuy nhiên trong thời gian bù giờ, đội bóng này vẫn có thêm 1 bàn nữa để ấn định chiến thắng 14-0. Họ chính thức phá kỷ lục trận đấu có cách biệt lớn nhất trong lịch sử vòng loại U23 châu Á.

Năm nay, những Macau Trung Quốc, Brunei, Bhutan... tiếp tục tham dự và rơi vào bảng đấu có đối thủ mạnh. Không loại trừ khả năng tỷ số 14-0 mà Australia vừa thiết lập sẽ bị phá vỡ.

Đặng Lai
