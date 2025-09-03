Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh, 19h00 ngày 3/9: Khởi đầu tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh, vòng loại U23 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Việt Nam không những mạnh vượt trội mà còn nắm điểm tựa sân nhà. Do vậy, mục tiêu của đội chắc chắn là một chiến thắng đậm.

Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Hôm nay, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ bắt đầu và Việt Nam sẽ khởi tranh một chiến dịch mới để tìm kiếm vinh quang ở đấu trường châu lục. Trước khi nghĩ tới mục tiêu đó, chắc chắn đội sẽ phải giành kết quả tốt ở vòng loại.

Theo thể thức thi đấu, chỉ có đội dẫn đầu mới có vé tiến vào vòng chung kết. Đội xếp thứ nhì sẽ phải cạnh tranh để lấy 4 suất trong số 10 đội nhì bảng. Trong bảng đấu này, Yemen là cái tên đáng gờm nhất, Bangladesh được coi là đối thủ yếu nhất. Do vậy mà trận khởi đầu trước Bangladesh là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Việt Nam có một chiến thắng tưng bừng.

Bangladesh đến từ nền bóng đá yếu bậc nhất châu Á. Đội tuyển quốc gia của họ nằm trong số các đội tuyển có thứ hạng thấp nhất AFC. Bóng đá không phải môn thể thao số 1 Bangladesh nên không được quan tâm nhiều.

Điều đó dẫn tới thành tích thi đấu của các đội trẻ và đội tuyển quốc gia Bangladesh là rất yếu kém. Ví dụ như U23 Bangladesh, trong lần tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, đội tuyển này nằm trong số những cái tên tệ nhất. Họ đá 3 trận thua cả 3, đứng cuối bảng và thậm chí còn không ghi nổi bàn nào.

Rõ ràng trước một cái tên như vậy, Việt Nam không những phải thắng mà còn thắng đậm để mở ra một chiến dịch hưng phấn…

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Trong vòng 1 năm qua, U23 Bangladesh chứng kiến phong độ rất tệ. Họ chỉ thắng được đúng 1 trận và chiến thắng đó diễn ra trước Mông Cổ, một trong những đội yếu nhất châu Á bên cạnh U23 Bangladesh. Còn lại, đội tuyển này đều thua.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận càng ngày, U23 Bangladesh càng ghi nhận những kết quả ấn tượng hơn, như trận hòa Trung Quốc 0-0. Đó là lý do không thể chủ quan trước cái tên này.

Bên phía Việt Nam, dĩ nhiên phong độ của đội là xuất sắc hơn nhiều. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Iraq và Uzbekistan, U23 Việt Nam đã giành 4 thắng lợi liên tiếp. Đấy chính là 4 trận thắng ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa qua để đưa đội lên ngai vàng. U23 Việt Nam là cái tên duy nhất toàn thắng tại giải đấu đó, là đội Đông Nam Á đạt phong độ cao nhất thời điểm này. Dĩ nhiên, cơ hội thắng của U23 Việt Nam là vượt trội đối thủ.

1 năm trước, U23 Việt Nam từng khởi đầu vòng loại đầy bùng nổ với thắng lợi 6-0 trước Guam. Tỷ số ấy khó lặp lại vì dù sao U23 Bangladesh cũng mạnh hơn một chút, nhưng một thắng lợi chênh lệch là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hãy hy vọng U23 Việt Nam có thể làm được điều đó vào tối nay.