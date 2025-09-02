Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

HLV U23 Singapore đề cao U23 Việt Nam, ca ngợi đây là đội bóng đẳng cấp châu Á

Thanh Hải
TPO - Trước khi Vòng loại U23 châu Á 2026 khởi tranh, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đã dành sự tôn trọng lớn dành cho chủ nhà U23 Việt Nam cũng như HLV Kim Sang-sik.

Trong buổi họp báo trước Vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore cho biết đội của ông có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu. "Chúng tôi đã tập luyện tích cực với cường độ cao và sẽ có tính toán cụ thể trong từng trận đấu với mục tiêu đánh bại mọi đối thủ", ông tuyên bố đầy tự tin.

Bên cạnh đó, HLV Firdaus Kassim cũng cho biết, điểm mạnh của U23 Singapore chính là sự quyết tâm, tiếp cận trận đấu với tinh thần cao nhất và sẵn sàng cho mọi thử thách, nỗ lực giành kết quả tốt nhất.

HLV của U23 Singapore cũng dành những lời ca ngợi cho HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam, đội mà ông sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai. "HLV Kim Sang-sik đang thể hiện rất tốt và gặt hái nhiều thành công, đồng thời mang đến cho U23 Việt Nam lối chơi riêng. Tôi sẽ phải rất chú ý tới ông ấy cũng như U23 Việt Nam", ông nói.

"U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu, không chỉ ở khu vực Đông nam Á mà còn cả châu Á", HLV Firdaus Kassim tiếp, "Họ có dàn cầu thủ chất lượng và chơi bóng ở trình độ rất cao. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ của chúng tôi có thể học hỏi từ họ và trưởng thành hơn.

Những cầu thủ tôi mang đến Việt Nam lần này tuy còn rất trẻ nhưng đều có khả năng, chịu áp lực tốt và có tiềm năng. Hiện tôi chưa nghĩ đến SEA Games 33, nhưng thông qua giải đấu này sẽ có sự đánh giá, chọn lựa các nhân tố tốt nhất cho giải đấu vào cuối năm tại Thái Lan".

U23 Singapore có mặt tại Phú Thọ vào chiều tối ngày 1/9. Theo lịch trình, thầy trò HLV Firdaus Kassim sẽ chơi trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 bảng C vào lúc 16h00 ngày 3/9 gặp U23 Yemen. Họ sẽ đối đầu U23 Việt Nam lúc 19h00 ngày 6/9 cũng tại Việt Trì, Phú Thọ.

